Apuñalan salvajemente a un hombre para robarle el premio que le tocó en un salón de juegos de la estación de autobuses de Murcia

Un hombre fue llevado al hospital con heridas de gravedad tras ser apuñalado en el abdomen por dos sujetos en la estación de autobuses de Murcia, indican fuentes policiales. El asunto se saldó con dos varones, de 29 y 37 años respectivamente, con lesiones por arma blanca.

Los hechos tuvieron lugar sobre la una menos cuarto de la madrugada del sábado al domingo, después de que la víctima ganase un premio en un salón de juegos emplazado en la estación de San Andrés, detallan las mismas fuentes.

Cuando el hombre cogió el dinero y salió a la calle, dos sujetos le abordaron y atacaron a fin de robarle, con tanta violencia que llegaron a acuchillarle en el abdomen.

Uno de los sospechosos, de 29 años, también resultó con heridas de gravedad y fue trasladado al Virgen de la Arrixaca.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia, así como sanitarios en una ambulancia, que atendieron in situ al herido y lo llevaron a un centro hospitalario, en concreto al Morales Meseguer.

El caso es competencia de la Policía Nacional, que espera identificar, localizar y detener en breve a los agresores.