Una pelea multitudinaria con cuchillos en pleno centro de La Unión se salda con dos heridos y siete identificados

Siete personas fueron identificadas tras una pelea multitudinaria con cuchillos en pleno centro de La Unión en la cual hubo dos heridos, indicaron fuentes policiales.

Ocurría el sábado por la tarde, en la calle Mayor del citado municipio. Al grito de "cobarde" y "dame el dinero", un grupo de hombres se encaró en plena calle. La violencia verbal pronto se tornó en violencia física. "¡Muerto de hambre!", gritó un sujeto a otro.

Hubo chillidos y agresiones. Algunos vecinos lanzaron muebles desde sus casas en el transcurso de la reyerta, confirmó el cuerpo.

Se pegan ante la Policía

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Benemérita, que procedieron al registro de un vehículo y al cacheo de los participantes en la riña, en la que había dos grupos rivales diferenciados.

Los miembros de los cuerpos de seguridad requisaron tres cuchillos de grandes dimensiones. / L. O.

Los miembros de los cuerpos de seguridad requisaron tres cuchillos de grandes dimensiones. Incluso delante de los policías, el enfrentamiento siguió subiendo de tono y se produjeron mñas choques.

El suceso se saldó con dos personas con lesiones en el rostro y en las manos, además de con destrozos en un vehículo y un teléfono, detalló la Policía Local.