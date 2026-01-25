En Parla
Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid
El herido presenta varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza, consecuencia de varias puñaladas
EFE
Madrid
Un joven de 24 años ha resultado herido grave de varias puñaladas en una pelea ocurrida este domingo por la tarde en la localidad madrileña de Parla, según los servicios de emergencias.
El suceso ha tenido lugar poco antes de las 19:45 horas en la calle Real de Parla, ha informado Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.
El 112 recibió el aviso de la existencia de un herido, que presentaba varias heridas incisas en el tobillo, espalda y cabeza.
Tras ser estabilizado por el SUMMA112, el agredido fue trasladado en estado grave al hospital Doce de Octubre.
La Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación de la agresión.
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- La nieve visita Moratalla y Caravaca de la Cruz
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia
- De la A-7 a la A-30: estas son las carreteras de la Región que prevén cortar los tractores el próximo jueves
- En directo: FC Cartagena-Europa
- Dos ballenatos de Cuvier aparecen varados en la costa de la Región y ANSE relaciona su muerte a la presencia de dos buques militares en Mazarrón
- Quedada motera en la Región de Murcia: más de un millar de moteros acudirán a Blanca este domingo
- Un restaurante de Murcia logra colarse entre los 100 favoritos de los españoles en 2025