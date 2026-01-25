"Un ataque de locura": el hombre acusado de matar al niño de Valencia se refugia en una única explicación

"Fue un ataque de locura". Juan Francisco M. F. de 48 años, el hombre que se entregó en la tarde de este sábado en el cuartel de la guardia Civil de Sueca confesando haber matado a un niño de trece años amigo de su hijo, ha sido incapaz de dar un solo detalle de cómo habría dado muerte a Alex, la víctima mortal del crimen, lo que ha aumentado las sospechas de los investigadores de que, en realidad, está tratando de encubrir a su hijo, de la misma edad.

Según la información a la que ha tenido acceso Levante-EMV, los dos niños estaban jugando a un videojuego con la PlayStation en casa del ahora detenido, en la calle Trinquet Vell de Sueca. En ese momento, en la casa estaban únicamente el padre, Juan Francisco M.F. y los dos menores, que jugaban en el dormitorio

La hija menor del arrestado, de 7 años, al parecer, no se encontraba en el domicilio.

En un momento determinado, según la reconstrucción llevaba a cabo por el Grupo de Homicidios y el Equipo de Policía Judicial de Almussafes, los dos menores habrían empezado a discutir por un incidente en el juego. De hecho, cuando el equipo de Criminalística del laboratorio de la Comandancia de València inició la inspección ocular, los dos mandos continuaban conectados a la Play.

A partir de esa discusión es cuando dejan de conocerse los detalles de qué sucedió. El hecho cierto es que, a las 18.30 horas, Juan Francisco se presentó en el cuartel de Sueca para entregarse como autor del asesinato "del amigo de mi hijo, que tiene 13 años".

Con esa información en la mano acudieron agentes de la Policía Local de la población y de la Guardia Civil. Los segundos accedieron utilizando la llave facilitada por el supuesto homicida confeso. Según su propio relato, antes de entregarse habría cerrado la casa y llevado a su hijo a casa de los abuelos, también en Sueca, y solo una vez asegurado que el pequeño se quedaba con la familia, se dirigió al cuartel para entregarse.

El hecho de Juan Francisco no haya sido capaz de aportar detalles ni explicación alguna a una acción tan atroz es lo que sigan abiertas las dos hipótesis: que el crimen haya sido obra suya o de su hijo.

Para ello está previsto que, a lo largo de esta tarde se explore al menor -el término que se utiliza en la jurisdicción de menores para referirse a al toma de declaración-, que estará acompañado de su madre en todo momento.

A partir del testimonio del niño, los investigadores esperan aclarar qué ocurrió en realidad en ese dormitorio. Pese a la insistencia en las sucesivas entrevista mantenidas con el detenido, éste no ha variado un ápice su primera versión: que mató al pequeño porque sufrió "un ataque de locura". Y de ahí no sale.

Cuchilladas en el pecho

Aunque la autopsia no se realizará hasta este lunes por la mañana en el Instituto de Medicina Legal de València, sí ha trascendido que el menor presenta varias cuchilladas en el pecho y que éstas han sido infligidas, al parecer, con un cuchillo de cocina de casa del presunto autor. El análisis de las trayectorias, así como el ADN y huellas que pueda haber en el mango van a ser determinantes para aclarar quien mató a Alex: si el padre o el menor.

En el caso de que hubiese sido el niño, dado que tiene 13 años, es penalmente inimputable, ya que la edad para tener responsabilidad penal es a partir de los 14 años. Esto significa que, como mucho, la Fiscalía de Menores podría sugerir una serie de medidas reeducadoras, pero en ningún caso penales.

Esta situación se la ha explicado al padre a lo largo de todas las entrevistas con la Guardia Civil, pero ni siquiera conociendo este hecho se ha salido ni un milímetro de su versión inicial: que es el único autor y que se volvió loco.