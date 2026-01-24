Galicia
Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña
Un negociador de la Policía Nacional logró que se rindiese poco antes de las 16.00 horas
José Manuel Gutiérrez
A Coruña
Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas.
Los tiros fueron a parar a un edificio de la calle Comercio frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso.
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas.
Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- Las Fiestas de Primavera 2026 ya tienen su Doña Sardina y Gran Pez
- Así afectará la borrasca Ingrid a la Región de Murcia este fin de semana
- Liberadas 70 anguilas en el Mar Menor dentro de un proyecto clave para su supervivencia
- Este fin de semana, Murcia se transforma en un poblado medieval: música, bufones y tabernas
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Menos de un mes para abrir el subterráneo de Abenarabi tras 15 años
- Planes para este fin de semana en la Región de Murcia: fiestas, mercados y actividades en familia