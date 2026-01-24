Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña

Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas.

Los tiros fueron a parar a un edificio de la calle Comercio frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas.

Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.