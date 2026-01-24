Los crímenes sin resolver que hay en la Región de Murcia: Said en Torre Pacheco, Rosa en Archena, 'El Pachequero' en El Algar...

La Guardia Civil sigue indagando en qué le pasó a Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el vecino de 41 años que se desangró en la puerta de su casa de El Algar, en Cartagena , tras recibir un disparo. La teoría es que, si le pegaron un tiro, fue para tratar frenarlo, cuando el hombre echó a correr al exterior de su casa, a fin de pedir ayuda por el asalto que unos individuos habían hecho a su morada. El de este vecino no es el único crimen que tiene en jaque a la Benemérita en la Región: los investigadores tienen abiertos unos cuantos. Son los crímenes sin resolver (recientes) de la Comunidad murciana.

El crimen de Archena

Rosa, la vecina de 73 años de edad hallada muerta en marzo en su domicilio de La Algaida, en Archena, con varios golpes en la cabeza, había vendido recientemente unos terrenos de su propiedad, en una operación que le había supuesto una cuantiosa cantidad de dinero.

Casa de La Algaida, en Archena, donde fue encontrada la mujer muerta. / MARCIAL GUILLÉN (EFE)

La Guardia Civil estrechaba el cerco sobre los conocidos de la mujer, en especial sobre aquellos que pudiesen haberse beneficiado del deceso. Casi un año después, el asesinato sigue sin resolverse.

El crimen del burdel

La Guardia Civil llevó a cabo las pesquisas (de momento, infructuosas, según ha trascendido) para identificar, localizar y detener a los siete pistoleros que abrieron fuego en marzo de 2025 contra el portero de un burdel ubicado en Purias, en el municipio de Lorca. El prostíbulo se llama 'Cuéntame', aunque todo el mundo lo conoce como 'Bar Verde', que era su nombre anterior.

En el momento de los hechos había en el prostíbulo varias mujeres, que cuentan con sus habitaciones en el complejo, y las cuales no sufrieron lesiones. El crimen está sin resolver.

El crimen de Said

Aún no se sabe quién mató a Said, de 30 años, cuyo cadáver fue encontrado en un descampado ubicado a 20 metros de su casa de Roldán, en Torre Pacheco. La autopsia reveló que al chico le habían dado una paliza de muerte. ¿Quién? La Guardia Civil nunca arrestó a nadie y la familia sigue esperando que le digan si hay alguna pista. A Said lo mataron en octubre de 2024.

Sus parientes querían trasladar el cuerpo a Marruecos. Tardaron meses en conseguir el permiso. El joven descansa ya en el país que lo vio nacer.

El crimen de Abarán

En 2022, un hombre llamado Joaquín se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia acusado de matar a su octogenaria tía abuela, Maruja, en su domicilio de Abarán tres años antes. "En ningún momento maté a nadie ni violé a nadie", subrayó entonces.

El fiscal pedía para él la pena máxima que hay en España: la prisión permanente revisable. De hecho, fue la primera vez que en la comunidad murciana se solicitaba esta pena. No obstante, el jurado exoneró a Joaquín. Y no se ha llegado a detener a nadie más por este crimen.

El crimen de Sangonera

Un matrimonio mayor apareció sin vida en su casa. Se ensañaron con la mujer, Mª Trinidad, de 79 años, que presentaba hasta once cuchilladas; el cadáver del hombre, Pedro, de 85 años, solo tenía una puñalada letal, en la región cervical izquierda. Se detuvo a uno de los hijos de la pareja.

También en 2022 salía el juicio de Antonio, que se sentaba en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia acusado de matar a sus padres a cuchilladas en Sangonera en octubre de hacía tres años. Antonio se enfrentaba a una pena de 30 años entre rejas solicitada por el Ministerio Público. Sin embargo, los miembros del tribunal popular tuvieron claro que no había pruebas para condenar a Antonio del doble crimen: fue declarado no culpable. Al igual que con el crimen de Abarán, no se ha arrestado a nadie más por estos hechos.