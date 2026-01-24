Atracan violentamente a un jubilado para robarle la pensión en Las Torres de Cotillas y lo mandan al hospital

Un jubilado fue hospitalizado y operado de urgencia tras ser víctima de un violento asalto en la vía pública en su pueblo, Las Torres de Cotillas, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar sobre las siete y cuarto de la mañana de este viernes, que este mes fue el día de cobro de la pensión. El vecino, sexagenario, tenía costumbre de desplazarse a primera hora a su banco, a fin de retirar en efectivo el dinero. En este caso, alrededor de unos 800 euros, que guardaba en su bandolera.

Los investigadores sospechan que el delincuente habría estado vigilando a su víctima desde que sacó dinero en la sucursal ubicada en la calle Cristóbal Colón del citado municipio de la Vega Media. El atraco se produjo a la altura del número 89 de la calle Antón Tobalo. Tras abordar a su víctima y forcejear con él, el ladrón se llevó la bandolera en la cual el hombre había metido los billetes de su pensión.

Fruto del forcejeo con el sujeto, el jubilado sufrió lesiones de consideración, incluso fracturas, y fue intervenido quirúrgicamente, informan las mismas fuentes.

La Policía lo arresta

Del caso se hizo cargo la Policía Local, cuyos agentes, tras una intensa búsqueda, dieron, en las inmediaciones del colegio Divino Maestro, con un individuo cuya descripción coincidía con la aportada por testigos.

Se da la circunstancia de que se trataba de un varón sin domicilio conocido sospechoso de haber robado (la noche anterior) en el interior de un coche aparcado en el barrio de San Pedro. Además, se investigaba su presunta participación en altercados en algunos bares del municipio. Por todo ello, el individuo fue arrestado.

Cuando fue capturado, el sospechoso no llevaba encima los 800 euros que presuntamente había robado al vecino. De momento, no se sabe dónde puede estar tal cantidad de dinero.

El asunto fue puesto en conocimiento de la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación. Los investigadores solicitaron imágenes de cámaras de seguridad de los comercios de la zona y en especial de una estación de servicio que se ubica justo enfrente de donde tuvo lugar el atraco al vecino. Una trabajadora de la gasolinera declaró haber escuchado esa mañana gritos de auxilio, que serían, presumiblemente, de la víctima.

Reconoce a su agresor

Este sábado, el afectado, que aún se encuentra en el hospital, reconoció al sospechoso del robo en la gasolinera (suceso del que le mostraron imágenes los profesionales de la Benemérita) como el mismo que le abordó por la calle y le asaltó.

El presunto autor del asalto tiene antecedentes policiales por atentado a agente de la autoridad en Murcia

El sospechoso, que cuenta con antecedentes policiales por atentado a agente de la autoridad en Murcia, será puesto a disposición del Juzgado de Guardia como presunto autor de un delito de robo con violencia y lesiones. También responderá por el hurto en el coche aparcado.

Se trata de una investigación conjunta de la Policía Local de Las Torres de Cotillas y el Instituto Armado de la Región que en apenas horas esclarecieron el asunto.