Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor

Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga) y su expareja se ha entregado como autor de los hechos.

La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía tres hijos. Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina. En la llamada, se alertaba de que se escuchaba a la víctima pidiendo ayuda.

Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su expareja, se entregó a la Guardia Civil.