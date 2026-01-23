El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad al joven de Cartagena acusado de yihadismo

Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, ha decretado la libertad con cargos del joven detenido esta semana en Cartagena acusado de tener vínculos con el yihadismo, confirman fuentes cercanas al caso. La mujer arrestada en Ferrol en el mismo operativo sí es enviada a prisión provisional.

Los investigadores, desplazados desde la capital de España, no hallaron en la vivienda (donde el joven de 21 años reside con su padre y hermanas, pues su madre falleció recientemente) ni explosivos ni armas ni rastro alguno que hiciese suponer que este vecino estuviese planeando un atentado. El juez, tras escucharlo, determinó que no supone ningún riesgo que esté en libertad. No se trata, consideró, de ningún 'soldado' del ISIS que esté organizando un ataque terrorista, estima.

El chico, nacido en Cartagena en 2004, puede volver a su casa de La Palma, aunque sobre él aún pesan cargos por adoctrinamiento y financiación del terrorismo que se fundamentan, al parecer, en lo que este chaval veía y compartía en Internet.

Los policías, el día que lo arrestaron, también incautaron material para su análisis (por ejemplo, el ordenador del joven) y trasladaron al sospechoso a Madrid, donde comparecía este viernes ante la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, tras un amplio operativo en la población cartagenera. Antes de declarar ante el juez, lo hizo durante horas ante la Policía, apuntan las mismas fuentes.

El despliegue en La Palma desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información sobresaltó a vecinos a primera hora del pasado martes, al toparse con efectivos fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas.