Tribunales
El juez de la Audiencia Nacional deja en libertad al joven de Cartagena acusado de yihadismo
El chico puede volver a su casa de La Palma, aunque sobre él aún pesan cargos por adoctrinamiento por, supuestamente, lo que veía en Internet
La mujer arrestada en Ferrol sí es enviada a prisión provisional
Antonio Piña, titular del Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, ha decretado la libertad con cargos del joven detenido esta semana en Cartagena acusado de tener vínculos con el yihadismo, confirman fuentes cercanas al caso. La mujer arrestada en Ferrol en el mismo operativo sí es enviada a prisión provisional.
Los investigadores, desplazados desde la capital de España, no hallaron en la vivienda (donde el joven de 21 años reside con su padre y hermanas, pues su madre falleció recientemente) ni explosivos ni armas ni rastro alguno que hiciese suponer que este vecino estuviese planeando un atentado. El juez, tras escucharlo, determinó que no supone ningún riesgo que esté en libertad. No se trata, consideró, de ningún 'soldado' del ISIS que esté organizando un ataque terrorista, estima.
El chico, nacido en Cartagena en 2004, puede volver a su casa de La Palma, aunque sobre él aún pesan cargos por adoctrinamiento y financiación del terrorismo que se fundamentan, al parecer, en lo que este chaval veía y compartía en Internet.
Los policías, el día que lo arrestaron, también incautaron material para su análisis (por ejemplo, el ordenador del joven) y trasladaron al sospechoso a Madrid, donde comparecía este viernes ante la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, tras un amplio operativo en la población cartagenera. Antes de declarar ante el juez, lo hizo durante horas ante la Policía, apuntan las mismas fuentes.
El despliegue en La Palma desarrollado por agentes de la Comisaría General de Información sobresaltó a vecinos a primera hora del pasado martes, al toparse con efectivos fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas.
- Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- La nieve vuelve a cubrir las cumbres de la Región de Murcia tras una madrugada gélida
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- Las imágenes del tren accidentado en Cartagena tras el choque con una grúa
- Un murciano que iba a bordo durante el accidente de tren en Adamuz relata el infierno vivido: 'Había humo y pedían un médico
- El crimen de Lo Pagán ya tiene detenidos: caen tres personas por matar a un hombre de una puñalada en la calle en diciembre
- Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora el tercer partido