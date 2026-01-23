Diez detenidos en Alcantarilla por explotación laboral de extranjeros
Durante el operativo se inspeccionaron nueve locales comerciales y se realizaron más de 80 identificaciones
Diez personas han sido detenidas en Alcantarilla por explotación laboral de extranjeros al encontrarse éstos en situación irregular en España, ha informado este viernes la Policía Nacional.
Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Policía Local de Alcantarilla y la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social de Murcia desarrollaron el dispositivo conjunto en varios establecimientos comerciales de la citada localidad en el que fueron detenidas diez personas por infracciones a la Ley de Extranjería.
La actuación se llevó a cabo tras el análisis de los flujos criminales detectados en la localidad, en los que podrían verse implicados ciudadanos extranjeros en situación de vulnerabilidad administrativa.
Durante el operativo se inspeccionaron nueve locales comerciales y se realizaron más de 80 identificaciones. Además de las detenciones, se levantaron diversas actas por infracciones a la Ley de Seguridad Ciudadana, relacionadas con la tenencia ilícita de sustancias estupefacientes y armas blancas.
Asimismo, la Inspección de Trabajo detectó varias infracciones en materia laboral, que fueron debidamente documentadas en el transcurso del dispositivo.
