Caso Alvia
La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois
Confirma la condena al maquinista, Francisco José Garzón, y absuelve a Andrés Cortabitarte por la muerte de 80 personas en el siniestro ferroviario que dejó además 143 heridos
EP
La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.
Ambos, el maquinista Francisco José Garzón y el exresponsable de Adif Andrés Cortabitarte, fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Renfe recurrió la sentencia para reclamar la absolución de Cortabitarte y ahora la Audiencia de A Coruña absuelve al entonces director de seguridad de circulación de Adif.
- Seis heridos en el choque de una grúa contra un tren de pasajeros en Cartagena
- Un viaje al siglo XIII a solo minutos de Murcia: el mercado medieval más grande y espectacular de España
- Inician las obras para construir un nuevo acceso directo al centro de Murcia desde San José de la Vega
- Las imágenes del tren accidentado en Cartagena tras el choque con una grúa
- Un murciano que iba a bordo durante el accidente de tren en Adamuz relata el infierno vivido: 'Había humo y pedían un médico
- El crimen de Lo Pagán ya tiene detenidos: caen tres personas por matar a un hombre de una puñalada en la calle en diciembre
- Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora el tercer partido
- Menos de un mes para abrir el subterráneo de Abenarabi tras 15 años