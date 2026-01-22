Rescate aéreo de un escalador accidentado en el paraje de Casa de Ucenda en Bullas

Un escalador de unos 40 años fue rescatado este jueves tras sufrir una caída mientras practicaba escalada libre en la pedanía de Casa de Ucenda, en el término municipal de Bullas.

El Centro de Coordinación de Emergencias 112 recibió el aviso a las 14:01 horas por parte de un compañero del accidentado. Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Policía Local, Protección Civil de Bullas y Guardia Civil, así como el helicóptero MU-010 de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, con bomberos del Grupo de Rescate Aéreo Especializado del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia (CEIS).

El dispositivo de emergencia contó con la intervención del Grupo de Rescate Aéreo del CEIS

Tras ser localizado, el herido fue rescatado y evacuado por aire hasta el campo de fútbol municipal de Bullas, donde esperaba una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061. Una vez valorado por los sanitarios, fue trasladado al Hospital Comarcal del Noroeste, en Caravaca de la Cruz, para una evaluación médica más exhaustiva.