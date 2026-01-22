Sucesos
Una pistola oculta bajo la rueda de repuesto, dos cuchillos y joyas y relojes robados: cae un violento ladrón en Murcia
El individuo asaltó una vivienda en Alquerías y amenazó a la moradora con una de las armas blancas
Un sujeto, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por asaltar una vivienda en Alquerías, en Murcia, y amenazar a la moradora con un cuchillo, indican fuentes policiales.
Las cámaras de seguridad de la casa captaron al sujeto y eso permitió su identificación, localización y captura.
Al lugar se movilizaron agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia, que procedieron al arresto del sospechoso por un delito de robo con violencia e intimidación.
Lo cogieron en su coche. En el registro del automóvil, los agentes localizaron una pistola oculta bajo la rueda de repuesto, así como relojes y joyas que no eran de su propiedad.
