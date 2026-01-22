Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Preocupaciones viviendaAmenazas comercio murcianoSeguridad en El AlgarHorarios buses MurciaFC Cartagena
instagramlinkedin

Sucesos

Una pistola oculta bajo la rueda de repuesto, dos cuchillos y joyas y relojes robados: cae un violento ladrón en Murcia

El individuo asaltó una vivienda en Alquerías y amenazó a la moradora con una de las armas blancas

Lo que descubrió la Policía en el interior del coche del sospechoso.

Lo que descubrió la Policía en el interior del coche del sospechoso. / Policía Local

Ana Lucas

Ana Lucas

Un sujeto, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por asaltar una vivienda en Alquerías, en Murcia, y amenazar a la moradora con un cuchillo, indican fuentes policiales.

Las cámaras de seguridad de la casa captaron al sujeto y eso permitió su identificación, localización y captura.

Al lugar se movilizaron agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia, que procedieron al arresto del sospechoso por un delito de robo con violencia e intimidación.

Noticias relacionadas

Lo cogieron en su coche. En el registro del automóvil, los agentes localizaron una pistola oculta bajo la rueda de repuesto, así como relojes y joyas que no eran de su propiedad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents