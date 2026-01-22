"Le dispararon para que parase de correr, no para matarlo": la Guardia Civil estrecha el cerco sobre los asesinos de 'El Pachequero' en El Algar

A Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el vecino de 41 años que se desangró en la puerta de su casa de El Algar, en Cartagena , tras recibir un disparo, no fueron a matarlo, creen los investigadores: si le pegaron un tiro fue para tratar frenarlo, cuando el hombre echó a correr al exterior de su casa, a fin de pedir ayuda.

Es lo que creen los investigadores, según indican fuentes cercanas al caso. De hecho, la víctima solo recibió un tiro, y apuntando a la pierna. No le acribillaron ni se ensañaron. Tras dispararle, huyeron. "Es probable que, cuando se fueran, no supiesen que acababan de cometer un homicidio", detallan las fuentes. De momento, la Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer quién mató a este varón, el cual recibió un balazo que le alcanzó la arteria femoral. Aún no hay detenidos por el crimen.

"Por los cogollos"

La sustancia (en concreto, marihuana) que, en gran cantidad, hallaron los invetsigadores cuando registraron la casa de 'El Pachequero' supone un hilo del que tirar. "No fueron a cometer un asesinato, fueron a llevarse los cogollos", es la teoría que está sobre la mesa, apuntan las mismas fuentes.

Cabe recordar que la gran mayoría de los vuelcos (los robos de droga entre personas que trapichean) solo llegan a la Policía, explican agentes destinados en la Región, cuando se produce un acto violento de por medio y alguien necesita asistencia sanitaria urgente. Si no, las propias víctimas silencian lo vivido: de lo contrario, tendrían que reconocer, al poner la correspondiente denuncia, que ellos estaban 'manejando' sustancias.

Los investigadores no han determinado si los asaltantes llegaron a robar marihuana o se fueron con las manos vacías

En el caso de 'El Pachequero', aunque apareció 'maría' en la casa, los investigadores no han determinado si los asaltantes llegaron a robar otros alijos de 'hierba' o se fueron con las manos vacías.

A Paco lo mataron sobre cuatro de la mañana del pasado domingo, en un domicilio de la calle Juan XXIII de la citada población cartagenera. Varios vecinos dieron la voz de alarma: escucharon una fuerte detonación y había un hombre malherido, sangrando muchísimo por la pierna, tal y como entonces informó Emergencias en su web .

Fuentes cercanas al caso apuntaron que una de las llamadas para pedir socorro fue de la compañera sentimental de Paco, una mujer que aseguró que en la vivienda habían irrumpido dos hombres (según ella, de origen marroquí, aunque no están detenidos aún y se desconoce su nacionalidad), los cuales la habían amenazado a ella con un destornillador y a su novio le habían pegado un tiro con una escopeta. Ella contó que fue así cuando el hombre trató de salir a la calle para pedir ayuda a los presentes. Fue entonces cuando le dispararon.

Con una escalera

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso. Se alertó al forense y al juez de guardia.

Horas después profesionales de Criminalística tomaron el lugar en busca de vestigios de los asaltantes. Según las primeras hipótesis, aunque la testigo habló de dos sujetos, previsiblemente fueron cuatro y en dos vehículos, uno de los cuales iba con la luna trasera rota para poder meter una gran escalera, que usaron para trepar al primer piso de la casa de 'El Pachequero'. Su objetivo, según las primeras pesquisas: la marihuana que los investigadores hallarían luego en el interior del inmueble.