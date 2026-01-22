Detenido por apuñalar a su pareja en Jerónimo y Avileses: la mujer logró huir, herida, y pidió ayuda en la finca de un vecino

Un sujeto de 44 años y nacionalidad española ha sido detenido por apuñalar a su pareja en Jerónimo y Avileses, localidad de Murcia de algo más de 1.600 habitantes, en un nuevo episodio de violencia machista, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar este miércoles, sobre la una de la tarde, en una zona de campo en la que hay viviendas diseminadas y urbanizaciones.

El individuo y la mujer comenzaron a discutir, la riña fue subiendo de tono y él acabó agrediéndola con un cuchillo. La víctima, herida, logró salir de la casa y huir, herida.

Llegó hasta una finca cercana, saltó una valla y comenzó a pedir socorro. En la propiedad a la que llegó había un hombre, extranjero y de habla inglesa, que, pese a residir en Murcia, no entendía el castellano. No obstante, al ver que la mujer estaba sangrando, telefoneó para solicitar ayuda.

Arrestado en su casa

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia y de la Guardia Civil, así como una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron a la mujer, de 30 años de edad. Afortunadamente, los cortes le habían alcanzado el brazo (que ella levantó para protegerse del agresor, en posición de defensa) y no presentaba lesiones de gravedad.

Dado que el agresor estaba plenamente identificado, los miembros de los Cuerpos de Seguridad fueron a su casa y ahí lo encontraron. Entonces procedieron a su detención como autor de un delito de lesiones y amenazas en el marco de la violencia de género. En un máximo de 72 horas, responderá de ello ante la autoridad judicial.

Pide ayuda

El 016 atiende a las víctimas de todas las violencias contra las mujeres. Es un teléfono gratuito y confidencial que presta servicio en 53 idiomas y no deja rastro en la factura. También se ofrece información a través del correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y asesoramiento y atención psicosocial mediante el número de WhatsApp 600 000 016. Además, los menores pueden dirigirse al teléfono de ANAR 900202010.

Las víctimas de maltrato sordas, con discapacidad auditiva, ciegas o sordociegas pueden llamar al 016 con 900 116 016, SVisual, ALBA, Telesor, ATENPRO y la app PorMí. Todos los recursos contra la violencia de género.