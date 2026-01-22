Investigación
El crimen de Lo Pagán ya tiene detenidos: caen tres personas por matar a un hombre de una puñalada en la calle en diciembre
Un vecino halló a un hombre tirado en el asfalto, con los ojos abiertos, ensangrentado de cintura para abajo y que no respondía a estímulos
La Guardia Civil y la Policía Local buscaban desde mitad de diciembre a las personas que mataron a un hombre de mediana edadcuyo cadáver era encontrado con heridas de arma blanca en la vía pública en Lo Pagán. Ya las han encontrado. Son tres sospechosos y están detenidos, indican la Benemérita.
El hallazgo del cuerpo tuvo lugar sobre las seis de la mañana, en la calle Berlín de Lo Pagán (San Pedro del Pinatar). Fue un vecino el que dio la voz de alarma a Emergencias: explicó que había una persona inconsciente en la carretera y que no se movía.
A la zona se movilizaron agentes de la Policía Local, que encontraron a un hombre tirado en el asfalto, con los ojos abiertos, ensangrentado de cintura para abajo y que no respondía a estímulos. Se movilizaron también sanitarios en una ambulancia, pero únicamente pudieron certificar el óbito.
Cámaras y testigos
La Policía Judicial de la Guardia Civil puso en marcha las pesquisas para esclarecer la muerte de la víctima del homicidio del segundo domingo de diciembre, en el que fue el penúltimo crimen del año.
En la calle Berlín de Lo Pagán, donde fue encontrado el cadáver sobre las seis de la mañana, no hay cámaras que hubiesen podido captar algo relevante relacionado con el crimen, explican fuentes cercanas al caso. Sin embargo, sí las había en un local cercano en el cual se suelen dar cita miembros de la comunidad latina en el pueblo. Entre lo poco que se sabe del finado está su origen: es sudamericano, en concreto colombiano.
