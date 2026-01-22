Ni armas ni explosivos ni planes de atentado: el joven detenido en Cartagena veía en Internet "propaganda yihadista"

Ocurría el martes y el despliegue policial llamó la atención de los vecinos. Agentes fuertemente armados registraron un domicilio en La Palma, en Cartagena, y arrestaron a un chico por estar, presuntamente, vinculado al yihadismo. Incautaron material para su análisis (por ejemplo, el ordenador del joven) y trasladaron al sospechoso a Madrid, donde comparecerá ante la Audiencia Nacional, el órgano competente en este tipo de investigaciones, tras un amplio operativo en la población cartagenera.

Los investigadores, desplazados desde la capital de España, no hallaron en la vivienda (donde el joven reside con su padre y hermanas, pues su madre falleció recientemente) ni explosivos ni armas ni rastro alguno que hiciese suponer que este vecino estuviese planeando un atentado, indican fuentes cercanas al caso.

Las mismas fuentes apuntan que lo que se investiga, e hizo saltar la liebre, fue la actividad del joven en Internet, lo que compartía en redes, foros y páginas web, donde manejaba, supuestamente, imágenes y vídeos referentes a una supuesta radicalización de su creencia religiosa. Cabe determinar si esta propaganda del ISIS era para verla o si, desde su hogar en una zona humilde de la diputación cartagenera, la difundía y pretendía 'captar' a acólitos para la causa islamista.

La investigación, de momento, sigue abierta por un delito de adoctrinamiento terrorista o colaboración con una organización o grupo terrorista y sus fines.

Amplio despliegue policial

El despliegue en La Palma sobresaltó a vecinos a primera hora de este martes, al toparse con efectivos fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas.

Los investigadores prevén diseccionar el ordenador del chico (que habría cursado estudios de Informática, comentaron los vecinos), a fin de establecer si desde el mismo se difundió algún tipo de propaganda yihadista.

En el marco de la misma operación, un importante despliegue de la Policía Nacional se saldó el mismo martes con la detención de una mujer en Ferrol por su supuesta vinculación con el yihadismo. La operación se desarrolló durante varias horas en un inmueble del barrio de Recimil. No ha trascendido si esta mujer y el chico de Cartagena hablaban por Internet.

La operación, desarrollada por agentes de la Comisaría General de Información, estuvo coordinada por el Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular, Antonio Piña, podría tomar declaración a los detenidos este viernes, destacan fuentes jurídicas.