A prisión un ladrón reincidente detenido en Murcia tras cometer un robo en el interior de un vehículo

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo, tras ser sorprendido en posesión de varios objetos sustraídos de un coche estacionado en la vía pública.

Los hechos ocurrieron sobre las 5.30 horas de la madrugada, cuando una llamada recibida en la sala del CIMACC 091 alertó de la presencia de un individuo que estaba revolviendo el interior de un vehículo en la calle Batalla de las Flores. Ante el aviso, varias patrullas se desplazaron de inmediato hasta el lugar.

A su llegada, los agentes localizaron un turismo estacionado que presentaba una ventanilla fracturada y el interior revuelto, indicios claros de haber sido forzado. Al mismo tiempo, contactaron con el propietario del vehículo, quien detalló las pertenencias que se encontraban en su interior y que podrían haber sido sustraídas.

El arrestado había sido detenido hasta nueve veces en los últimos tres meses por hechos similares

Mientras se realizaban estas gestiones, agentes que patrullaban las inmediaciones localizaron a un varón en la avenida Rector José Loustau que, al percatarse de la presencia policial, intentó ocultarse para evitar ser identificado. Tras interceptarlo, los agentes comprobaron que llevaba consigo varios objetos procedentes del vehículo robado, situado a pocas calles de distancia, así como un destornillador oculto entre la ropa, presuntamente utilizado para cometer el robo.

Noticias relacionadas

Además, los agentes constataron que el detenido había sido arrestado hasta en nueve ocasiones en los últimos tres meses por hechos similares. Por todo ello, fue detenido y puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso inmediato en prisión provisional.