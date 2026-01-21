Condenado a cuatro meses de cárcel por maltratar a su hija de 7 años en Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia, en una sentencia que está respaldada por el fiscal, ha desestimado el recurso presentado por un hombre contra la sentencia del juzgado de lo Penal de esa ciudad que lo condenó a cuatro meses de prisión por maltratar a su hija, de siete años de edad.

La sentencia indica que el juzgado declaró probado que la agresión a la menor, que sufrió hematomas en las piernas, se produjo durante el fin de semana de enero de 2020 en que el acusado la tuvo con él dentro del régimen de visitas.

La denuncia fue presentada por la madre cuando al devolver el acusado a la menor observó la presencia de los hematomas, que esta atribuyó a las patadas que le había dado el padre.

En su apelación ante la Audiencia, este alegó que el juzgado había incurrido en error a la hora de valorar las pruebas aportadas al juicio y que en el informe forense psicológico se indicaba que no se podía afirmar que lo relatado por la niña correspondiera a hechos vividos.

Sin embargo, la Sala desestima el recurso tras señalar que las pruebas practicadas en la vista oral son suficientes para dar por demostrados los hechos de la acusación y desvirtuada la presunción de inocencia.

La sentencia que ahora se ve ratificada condenó también al acusado a indemnizar a su hija con 160 euros por las lesiones que le produjo.