Cinco individuos propinan una salvaje paliza a un joven de 19 años en Fortuna: "No me metí con nadie"

La Guardia Civil busca a cinco individuos por propinar una salvaje paliza en la calle en la localidad de Fortuna a un joven de 19 años, Juan Francisco, el cual se encuentra ingresado en el hospital y ha de ser intervenido quirúrgicamente.

Los hechos tuvieron lugar el pasado fin de semana, sobre las tres y media de la mañana, cuando, según el testimonio del perjudicado, un grupo de personas a las que Juan Francisco no conocía de nada le abordaron en plena vía pública, donde comenzaron a golpearle y le rompieron un brazo.

Como consecuencia de la agresión, el muchacho llegó a perder el sentido. El chico fue atendido primero en el centro de salud de la localidad (muy cercano a la calle donde sucedió todo) y, después, en el Morales Meseguer de Murcia, desde donde lo mandaron al Hospital de Elda, puesto que, aunque actualmente vive en la Región junto a su pareja, él continúa empadronado en Pinoso, una localidad ubicada en la vecina provincia de Alicante. Las pruebas médicas a las cuales fue sometido revelaron que presentaba hematomas y una fractura de cúbito y radio.

La Guardia Civil revisa las cámaras de seguridad de la zona, por si captaron el momento del ataque

«Estoy mal, con muchos dolores», explica el joven a La Opinión desde el hospital. La madrugada en la que sucedieron los hechos «salí de fiesta con mi familia, todo muy bien, me fui a mi casa, pero decidí volver a salir solo», rememora. Entonces «hice mi recorrido de siempre para ir a un local y llega un punto en que no recuerdo nada: solo una imagen, como que me están pegando entre cuatro o cinco», destaca. A partir de ahí, lagunas mentales y mucho dolor.

«Me caí, porque me habían golpeado, y fui buscando ayuda a un pub. Ahí había un familiar de mi suegra, me sentaron, me pusieron hielo y me llevaron al hospital», va desgranando Juan Francisco.

"No me robaron"

De sus agresores, sabe que eran «cuatro o cinco, no lo puedo decir» y destaca que «no me robaron, lo llevaba todo encima». «No me metí con nadie, nada de nada», sentencia el chico, que reside en Fortuna con su pareja y hace unas semanas fue padre.

Juan Francisco trata de ir encajando las piezas de aquella madrugada, para lo cual ha hablado con varios vecinos. «Esa misma noche dicen que vino un grupo de gente de Cieza que se dedicó a ir pegando a gente por ahí. No sé si eso tendrá algo que ver o no», comenta al respecto.

Los investigadores «están revisando las cámaras de los locales cercanos, pero no hay ninguna que apunte directamente a la calle» en la cual sucedió la agresión, lamenta el perjudicado, a lo que añade que «sí que he hablado con un chico que dice que escuchó como una pelea fuerte, pero no vio nada, simplemente lo escuchó». Esa riña que refiere el vecino se habría producido a la misma hora a la que Juan Francisco fue agredido.

"Fui a pedir ayuda a un pub, donde me sentaron, me pusieron hielo y me llevaron al hospital"

De sus agresores, no sabe si portaban armas o le atizaron únicamente con los puños. Lo que sabe es que «llevo una rotura de radio y cúbito, me tienen que operar y ponerme dos placas con tornillo, en la cara llevo como si fuese un puñetazo y los labios totalmente partidos», afirma.

"Iba huyendo"

«Sí que tengo esa imagen, la de ir al local diciendo me han pegado entre cuatro o cinco», resalta el afectado, «esta mañana me vino el recuerdo de que me caí, me volví a levantar y tenía la sensación de que iba huyendo de alguien».

El penalista Fran Mauri, de Gefiser abogados, se ocupa de la defensa del joven, víctima de «una brutal agresión muy grave, sin mediar justificación y que requiere que los hechos sean investigados con toda la diligencia posible».

El abogado pone el acento en que, con sucesos así, «la seguridad ciudadana se ve comprometida», puesto que «un ciudadano ha sido agredido y va a tener que ser intervenido para recuperarse».

«Se trata de hechos totalmente inaceptables que requieren que caiga todo el peso de la ley sobre los autores. Hacemos un llamamiento a todas las personas que puedan saber algo al respecto, así como a los comercios y particulares que disponen de cámaras de seguridad, para que se puedan esclarecer los hechos», indica.

El caso está en manos del Instituto Armado, que espera resolverlo rápidamente.