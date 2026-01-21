Atraco a mano armada en un local de compraventa de joyas de El Palmar: se llevan varios maletines de oro

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer un atraco a mano armada cometido a primera hora de la mañana de este miércoles en la pedanía murciana de El Palmar, donde cuatro individuos encapuchados y armados se hicieron con varios maletines cargados de oro tras abordar a empleados de una joyería mayorista.

Los hechos se produjeron en torno a las nueve de la mañana en la calle San Roque, cuando dos representantes se disponían a comenzar su jornada laboral. En el momento en el que salían del establecimiento portando varios maletines con piezas de oro de elevado valor, fueron sorprendidos en plena vía pública por los asaltantes.

La Policía Nacional busca a los asaltantes, que huyeron de lugar de los hechos a bordo de un Seat Ibiza de color negro

Según las primeras informaciones, los atracadores amenazaron a las víctimas con pistolas y les quitaron los maletines antes de huir rápidamente del lugar. La fuga se produjo a bordo de un Seat Ibiza de color negro, que abandonó la zona a gran velocidad, según han relatado testigos presenciales.

Aunque no se han registrado heridos, los trabajadores quedaron en estado de shock tras el asalto. Varias personas que se encontraban en las inmediaciones aseguraron haber presenciado la huida del vehículo por las calles de la pedanía.

La Policía Nacional ha desplegado un dispositivo para identificar y localizar a los autores del robo, así como para tratar de recuperar el botín, cuyo valor no ha sido precisado pero se considera bastante elevado. La investigación permanece abierta.