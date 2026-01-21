Un accidente múltiple provoca el corte de un carril y retenciones en la MU-33 a la altura del Puerto de la Cadena

Un accidente de tráfico con varios vehículos implicados ha provocado el corte del carril izquierdo y retenciones este miércoles por la tarde a la altura del Puerto de la Cadena en la MU-33, denominación que recibe ahora ese tramo de la antigua A-30, en sentido Murcia.

El siniestro se ha producido sobre las 14.30 horas a unos 100 metros de la gasolinera situada en esta zona, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El choque ha ocurrido en sentido Murcia y ha llegado a obstaculizar la circulación, generando dificultades para el tráfico en uno de los accesos más transitados a la capital murciana. Se han registrado retenciones de más de cuatro kilómetros, llegando a afectar a la A-7.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de los servicios de emergencia, entre ellos sanitarios y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, para atender la situación y garantizar la seguridad vial.

Desde el 112 se ha pedido a los conductores que extremen la precaución y faciliten el acceso de los servicios de emergencia, ya que la presencia de varios vehículos implicados ha complicado la circulación en la zona. Por el momento no han trascendido datos oficiales sobre el número de heridos ni sobre la gravedad del accidente.

La Guardia Civil trabaja en la regulación del tráfico mientras se restablece la normalidad en la vía y se retiran los vehículos afectados. Se recomienda a los conductores que circulen por la A-30 que utilicen rutas alternativas o consulten el estado del tráfico antes de desplazarse.