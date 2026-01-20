Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tragedia ferroviariaIryo en MurciaCarrera de la MujerProtestas SabicFeria libro Murcia
instagramlinkedin

Accidente laboral

En la UCI tras volcar el camión bañera que conducía en Fortuna

El hombre ha resultado gravemente herido tras el accidente ocurrido durante su jornada laboral

Ambulancias en la puerta de Urgencias de la Arrixaca.

Ambulancias en la puerta de Urgencias de la Arrixaca. / L.O.

E.P.

Un hombre ha resultado gravemente herido al volvar el camión bañera que conducía en las cercanías de una cantera del paraje del Cerrajero, en el término municipal de Fortuna, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El 1-1-2 ha recibido el aviso del accidente a las 7.35 horas por parte de un compañero del accidentado que ha explicado que el camión, que transportaba áridos, había volcado y que su conductor estaba herido, inconsciente y atrapado en la cabina del mismo.

Tras averiguar el lugar exacto del accidente, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A la llegada de los bomberos, el herido ya había sido extraído de la cabina del camión y estaba en la ambulancia, por lo que no han tenido que intervenir. Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Noticias relacionadas y más

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents