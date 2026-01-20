Accidente laboral
En la UCI tras volcar el camión bañera que conducía en Fortuna
El hombre ha resultado gravemente herido tras el accidente ocurrido durante su jornada laboral
E.P.
Un hombre ha resultado gravemente herido al volvar el camión bañera que conducía en las cercanías de una cantera del paraje del Cerrajero, en el término municipal de Fortuna, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.
El 1-1-2 ha recibido el aviso del accidente a las 7.35 horas por parte de un compañero del accidentado que ha explicado que el camión, que transportaba áridos, había volcado y que su conductor estaba herido, inconsciente y atrapado en la cabina del mismo.
Tras averiguar el lugar exacto del accidente, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
A la llegada de los bomberos, el herido ya había sido extraído de la cabina del camión y estaba en la ambulancia, por lo que no han tenido que intervenir. Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.
El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.
- El Campo de Cartagena y Mazarrón estarán en alerta amarilla por fenómenos costeros este martes
- Un estudio sobre mamíferos en el Parque Regional Sierra del Carche concluye con la identificación de 14 especies
- Más de 30.000 madres y padres de la Región ya pueden pedir las dos nuevas semanas de permiso pagadas
- Después de 20 años, nos empujan a irnos': el conflicto laboral que sacude a Agromediterránea en Torre Pacheco
- Una empresa de Cartagena fabrica las piezas y ‘engranajes’ del Ejército
- El lugar en Murcia donde se ve la huella del meteorito que exterminó a los dinosaurios
- Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral
- La Región acumula 430 denuncias por negligencias sanitarias: estos son los hospitales con más casos