En la UCI tras volcar el camión bañera que conducía en Fortuna

Un hombre ha resultado gravemente herido al volvar el camión bañera que conducía en las cercanías de una cantera del paraje del Cerrajero, en el término municipal de Fortuna, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias de la Región de Murcia.

El 1-1-2 ha recibido el aviso del accidente a las 7.35 horas por parte de un compañero del accidentado que ha explicado que el camión, que transportaba áridos, había volcado y que su conductor estaba herido, inconsciente y atrapado en la cabina del mismo.

Tras averiguar el lugar exacto del accidente, el Centro de Coordinación de Emergencias ha movilizado a Policía Local, Guardia Civil, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia y ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.

A la llegada de los bomberos, el herido ya había sido extraído de la cabina del camión y estaba en la ambulancia, por lo que no han tenido que intervenir. Los sanitarios lo han estabilizado y trasladado al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia para su ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos.

El incidente ha sido comunicado al Instituto de Seguridad y Salud Laboral de la Región de Murcia.