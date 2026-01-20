Trece detenidos en San Javier pertenecientes a un grupo criminal que cometió 25 robos

Trece personas, de entre 16 y 45 años, han sido detenidas como presuntas autoras de 25 delitos de robo con fuerza y hurto en viviendas y comercios de San Javier, San Pedro del Pinatar y Orihuela (Alicante), ha informado este martes la Guardia Civil.

La operación de la Benemérita ‘Maslares’ ha desarticulado un grupo criminal asentado en el municipio de San Javier, esclareciendo ocho delitos de robo con fuerza, 15 delitos de hurto, un delito de sustracción de vehículo y un delito de robo con violencia.

Esta investigación se inició el pasado año, cuando la Guardia Civil detectó un incremento de robos y hurtos en viviendas de San Javier, en el que el patrón parecía ser el mismo, es decir, que los robos se cometían cuando los moradores se encontraban fuera de los domicilios, bien mediante fuerza o aprovechando un acceso sin cerrar.

Las imágenes de cámaras de seguridad permitieron a los agentes centrar la investigación en un grupo de personas asentadas en el municipio de San Javier y con un abultado historial delictivo, quienes, al parecer, se organizaban para materializar los robos.

Para ello vigilaban las viviendas que, en algunos casos, forzaban, mientras que en otros aprovechaban el descuido de sus moradores para acceder por puertas o ventanas abiertas.

Una vez dentro, se apoderaban de objetos de valor fáciles de transportar, como pequeños electrodomésticos, joyas o productos electrónicos, que más tarde vendían en el mercado negro.

En uno de los comercios, los ahora detenidos llegaron a amenazar con violencia a los empleados cuando éstos se percataron de que se estaban llevando varios productos de una estantería.

La Guardia Civil ha recuperado un ordenador portátil y varias joyas, que fueron intervenidas a uno de los detenidos, sorprendido poco después de cometer un robo en una vivienda de Orihuela (Alicante).