Al menos dos detenidos en Cartagena por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes: los 'cazaron' por su radicalización en Internet

Dos hombres han sido arrestados por exaltar el terrorismo yihadista y adoctrinar a jóvenes y menores desde dos pueblos de Cartagena, en concreto en La Palma y La Aparecida, indican fuentes cercanas al caso. La Policía Nacional tomaba ambas poblaciones a primera hora de la mañana de este martes tras meses de pesquisas dirigidas por la Audiencia Nacional.

El despliegue en La Palma, en concreto en la calle Robles, fue llevado a cabo por profesionales llegados desde la capital de España. Vecinos y viandantes fueron sorprendidos a primera hora de este martes por los efectivos, fuertemente armados, con chalecos antibalas y pasamontañas, que arrestaron a al menos dos sospechosos para trasladarlos, directamente a Madrid, sin pasar por un calabozo de la Región.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional, el tribunal que investiga el asunto, y la investigación sigue abierta. Bajo sospecha, un delito de adoctrinamiento terrorista para la incorporación a una organización o grupo terrorista o para colaborar con cualquiera de ellos o sus fines.

Los habrían detectado por lo que hacían en redes. Vía Internet, llamaron la atención por generar una intensa actividad en redes, foros y páginas web donde hacían gala, presuntamente, de la radicalidad progresiva de sus creencias religiosas.

"Lo saludábamos y ya"

Los vecinos de La Palma se despertaron sobresaltados por un amplio dispositivo de Policía Nacional. Agentes que cubrían su rostro accedieron sobre las ocho de la mañana en la vivienda número 20 de la citada calle y capturaron a un joven que vivía ahí con sus parientes.

Los vecinos aseguran que no sospechaban nada aunque tampoco mantenían relación con el detenido “al que saludábamos cuando entraba o salía pero nada más”. Al ser informados por este diario de cuáles son los delitos que presuntamente podría haber cometido el chico, detallaron que "cuadra con su perfil”.

La familia llevaba aproximadamente un lustro residiendo en el pueblo. Tras el arresto del sospechoso, quedaron en la casa su padre y su hermana. La madre falleció recientemente. Los residentes vieron cómo los agentes, algunos de ellos de paisano, sacaron de la vivienda “muchos sacos negros”.