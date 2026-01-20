Violencia sexual
El cirujano detenido por violar a una paciente sedada en Murcia, a un módulo de respeto lleno de asesinos y agresores sexuales
Comparte su día a día con el condenado por matar a su esposa a martillazos en Cartagena y con el sospechoso de disparar mortalmente a su exsuegra en Torreagüera en el primer crimen del año 2025
El cirujano que se halla en prisión provisional por, presuntamente, violar en Murcia a una paciente cuando estaba anestesiada ya no está en la enfermería de la cárcel de Sangonera y ha pasado al módulo 1, considerado de respeto, indican fuentes cercanas al caso.
El doctor comparte módulo con, por ejemplo, Juan M. G., condenado en 2022 a doce años y nueve meses de cárcel por matar a su esposa a martillazos en Cartagena, y con Sebastián D. M., el detenido por matar a tiros a su exsuegra en Torreagüera, en Murcia, en el primer crimen del año 2025. También hay en el área varios agresores sexuales.
Cuando entró en el penal, el facultativo fue llevado al módulo de enfermería, donde estuvo acompañado en todo momento por un preso sombra "para protegerlo de sí mismo", indicaron fuentes penitenciarias. Actualmente, ya no se encuentra en el programa de prevención de suicidios.
Los internos alojados en el módulo 1 cuentan con talleres y actividades. Los reclusos son internos que no suelen dar problemas ni muestran un comportamiento agresivo para con los funcionarios.
La Navidad entre rejas
Los hechos que se investigan tuvieron lugar el primer jueves del mes de diciembre, en un quirófano de un hospital privado de la capital murciana, donde la víctima tenía programada una intervención de estética para operarse el pecho.
Cabe recordar que las enfermeras que denunciaron el caso contaron que ellas se percataron de que estaba pasando algo raro, por los movimientos del doctor, y por eso grabaron con un móvil y sin que el médico se percatase. La Policía Nacional arrestó al sujeto en casa de su madre, en Alicante.
El vídeo obra en poder de la Justicia y fue la prueba más sólida a la hora de mandar a prisión al cirujano, el cual niega ser autor del delito que se le imputa.
Investigación en marcha
A raíz del primer caso, salieron más. Y es que dos mujeres, pacientes del mismo individuo, declaran que sintieron dolor en la vagina después de que este médico les hiciese una liposucción y que el doctor les dijo que eso era normal.
Una enfermera que operaba habitualmente con este facultativo, por otro lado, afirmó que casualmente, en las intervenciones de estas dos pacientes, el doctor cambió la camilla de posición de tal modo que estuviese lejos de la puerta y pudiese controlar la entrada de la gente al quirófano, con la excusa de que era mejor así para las enfermeras.
