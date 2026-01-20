Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Amenaza con una navaja a su vecina delante de sus hijos pequeños en El Palmar

El sospechoso intentó deshacerse del arma a la llegada de los policías que lo capturaron

Un momento del arresto del sospechoso por parte de la Policía Local.

Ana Lucas

Un individuo, cuya identidad y edad no ha sido facilitada, ha sido detenido en la localidad de El Palmar, en Murcia, por, presuntamente, amenaza con una navaja a su vecina delante de sus hijos pequeños, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche, en la citada población, cuando, por razones que no han trascendido, un sujeto, arma blanca en mano, arremetió contra la mujer.

Al lugar se movilizaron agentes del Grupo Especial de Seguridad Ciudadana (GESC) de la Policía Local de Murcia, que procedieron a la identificación y arresto del sospechoso por un delito de amenazas graves.

El sospechoso intentó deshacerse del arma a la llegada de los policías que lo capturaron. Sin embargo, no lo consiguió, puesto que los municipales se percataron de sus acción.

Ni la vecina ni sus hijos, afortunadamente, sufrieron heridas. El detenido fue trasladado a la Comisaría de Distrito del Carmen, para ser puesto a disposición de la Policía Nacional, cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. De los calabozos, en un máximo de 72 horas será llevado al Juzgado de Guardia, que decidirá su destino.

