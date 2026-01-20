Acosa durante meses a su ex por teléfono y en todas las redes sociales: "Estoy llegando a Archena, te encontré en Wallapop"

"Te encontré en Wallapop después de mucha búsqueda", "subiré tus fotos", "te he llamado mucho y te he hablado desde varias cuentas", "subiré tus fotos, estamos llegando a Archena para ti". Son algunos de los mensajes que, durante meses, estuvo recibiendo una mujer por parte de un tipo con el que estuvo saliendo apenas unos meses, un griego que no aceptó que ella pusiese fin a la relación y que acabó en los tribunales, por acosador.

Estuvieron juntos apenas cinco meses. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, el procesado "actuando con ánimo de menoscabar la libertad de actuación de la mujer, tratar de entablar conversación con ella y retomar el contacto, comenzó a llamarla de forma insistente y sistemática a su teléfono móvil, mandando mensajes a través de las diversas aplicaciones de Gmail, Outlook, Facebook, Instagram, incluso Wallapop". En una ocasión, cambió la contraseña del Instagram de ella. Cuando ella lo bloqueó, tal y como explicaría luego la víctima en sede judicial, se desató su ira.

El acusado se abrió "numerosos perfiles en aplicaciones, viéndose obligada la perjudicada a bloquear múltiples números de teléfonos y cuentas de Instagram", detalla el documento judicial. El griego se plantó "en varias ocasiones" en la casa de la mujer y estuvo merodeando por los bares que ella frecuentaba. Al tenerla 'fichada' en Wallapop, "llegó incluso a personarse en una venta que realizó ella, huyendo del lugar al ver que iba acompañada, según se desprende de algunos de sus mensajes". Que fueron muchísimos: en castellano, en inglés, mezclando ambos idiomas...

Llegó a cambiar de casa

Se dedicó a hostigarla hasta el punto que creó un perfil haciéndose pasar por ella como si ofreciese servicios sexuales. Y la insultó de forma explícita: "Mentirosa, sinvergüenza, puta".

"Como consecuencia de estas conductas, el acusado ha provocado un profundo desasosiego en la víctima, quien cambió su número de teléfono y se dio de baja de varias de las redes sociales expuestas, llegando a cambiar de domicilio, para evitar ser localizada y establecer contacto alguno" con este individuo.

"He sido suuuperpesado. Y no creo nada de lo malo que te digo, parezco psycho", le escribió

El Juzgado de lo Penal Nº 6 de Murcia condenó a este sujeto, como autor de un delito de acoso, a ocho meses de cárcel y le prohibió acercarse a su víctima y comunicarse con ella por medio alguno durante dos años y diez meses; además, lo condenó, por un delito leve continuado de injurias, a 40 días de multa con una cuota diaria de 6 euros. Además, tendrá que indemnizar a la mujer con 3.000 euros por los daños morales que le provocó con su actitud.

"Me muero por dentro"

El individuo recurrió ante la Sección Tercera de la Audiencia Provincial. Alegó que "solo se otorga credibilidad a la mujer porque ella lo dice" y también apuntó que no quedaron probados los "perjuicios" sufridos por la denunciante.

El tribunal, al rechazar su recurso, rescata algunos de los mensajes que mandó el encausado a la mujer, mensajes en los que reconocía que la andaba molestando: "La responsabilidad es mía. Era una manera para estar en tu vida", "hablé con un abogado para encarar las consecuencias", "hay que parar de molestar pero me muero por dentro al verte todo el día online hablando con el otro chico, me muero", "he sido suuuperpesado. Y no creo nada de lo malo que te digo, parezco psycho".

Así las cosas, "la sentencia se asienta en prueba de cargo suficiente, constitucionalmente obtenida y legalmente practicada, y la ha analizado y valorado racional, razonablemente y de modo idóneo para desvirtuar la presunción de inocencia que amparaba al acusado, por lo que la resolución ha de ser respaldada por esta sala, que llega al mismo convencimiento que el magistrado de instancia", recalca la Audiencia.