Tráfico
Un accidente complica el tráfico en la A-7 a la altura de Alcantarilla
Un alcance provoca retenciones en la zona, sentido Lorca, a primera hora de la mañana
Un accidente por alcance registrado a primera hora de este martes está complicando la circulación en la autovía A-7 a su paso por el término municipal de Alcantarilla, en sentido Lorca. El incidente ha tenido lugar en el punto kilométrico 582 y está provocando importantes retenciones en la zona.
Según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) a través de sus canales oficiales, el alcance está generando colas de hasta dos kilómetros, lo que está afectando al tráfico habitual, ya de por sí congestionado a horas punta. Esta vía es una de las principales arterias de comunicación de la Región de Murcia.
Por el momento no han trascendido datos sobre posibles heridos ni sobre la gravedad del siniestro. Tráfico recomienda extremar la precaución al circular por este tramo, respetar la señalización y, en la medida de lo posible, optar por itinerarios alternativos hasta que la situación quede normalizada.
Los servicios correspondientes trabajan ya en la zona para restablecer la circulación lo antes posible.
