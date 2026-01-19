Pillado con cocaína cuando conducía sin carnet y transportando a su hija menor en Cartagena

Agentes de la Policía Nacional en Cartagena han detenido a un hombre que conducía un vehículo sin permiso de conducir, acompañado con su hija menor de edad, y ocultando un paquete de plástico que contenía más de 220 gramos de cocaína.

Los hechos se remontan a principios del mes de enero, cuando el turismo fue interceptado en un control de vehículos, establecido en el barrio de Lo Campano, al observar que el vehículo se aproximaba realizando maniobras extrañas con la intención de evitar a los agentes.

Al identificar al conductor, que viajaba con su hija menor de edad en el asiento posterior del vehículo, comprobaron que el sospechoso estaba circulando sin haber estado nunca en posesión del permiso de conducir.

Ante la actitud nerviosa y respuestas incoherentes del conductor, los agentes inspeccionaron el interior del vehículo, localizando un paquete escondido que iba envuelto en plástico y que contenía 221,5 gramos de cocaína.

El hombre fue detenido como presunto autor de los delitos de tráfico de drogas y contra la seguridad del tráfico, siendo puesto a disposición de la autoridad judicial para la adopción de las medidas cautelares oportunas.