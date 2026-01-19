Buscan a cuatro encapuchados por el 'vuelco' de droga que acabó en crimen en El Algar: la víctima se desangró por un balazo en la femoral

La Guardia Civil continúa con las pesquisas para esclarecer quién mató a Francisco, alias Paco 'El Pachequero', el hombre de 41 años que se desangró en la puerta de su casa de El Algar, en Cartagena, tras recibir al menos un disparo. Fuentes cercanas al caso indicaron que la víctima recibió un balazo que le alcanzó la arteria femoral.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cuatro de la mañana del domingo, en un domicilio de la calle Juan XXIII de la citada población cartagenera. Varios vecinos dieron la voz de alarma: escucharon una fuerte detonación y había un hombre, en exterior de un domicilio, sangrando muchísimo por la pierna, informó Emergencias en su web. Testigos presenciales destacaron que el afectado, malherido, presentaba un balazo en la zona de la ingle.

Trató de pedir ayuda

Fuentes cercanas al caso apuntaron que una de las llamadas para pedir socorro fue de la compañera sentimental de Paco, una mujer que aseguró que en la vivienda habían irrumpido dos hombres (según ella, de origen marroquí, aunque no están detenidos aún y se desconoce su nacionalidad), los cuales la habían amenazado a ella con un destornillador y a su novio le habían pegado un tiro con una escopeta. Ella contó que fue así cuando el hombre trató de salir a la calle para pedir ayuda.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia del 061, cuyos sanitarios únicamente pudieron certificar el deceso. Se alertó al forense y al juez de guardia.

Los agentes de la Guardia Civil extraen una bolsa de marihuana de la vivienda del hombre asesinado. / Loyola Pérez de Villegas

Los restos mortales fueron llevados al Instituto de Medicina Legal, en concreto a su departamento en Cartagena, para que la autopsia confirmase qué le pasó. La Guardia Civil abrió la investigación para esclarecer el asunto y determinar quién participó en la muerte.

Horas después profesionales de Criminalística tomaron el lugar en busca de vestigios de los asaltantes. Según las primeras hipótesis, aunque la testigo habló de dos sujetos, previsiblemente fueron cuatro y en dos vehículos, uno de los cuales iba con la luna trasera rota para poder meter una gran escalera, que usaron para trepar al primer piso de la casa de 'El Pachequero'. Su objetivo, según las primeras pesquisas: la marihuana que los investigadores hallarían luego en el interior del inmueble.

Uno de los vehículos que presumiblemente usaron los delincuentes apareció abandonado en las proximidades: constaba como robado. Del otro aún no se sabe nada, detallaron las mismas fuentes.

Qué es un 'vuelco'

La gran mayoría de los vuelcos (los robos de droga entre narcos) solo llegan a la Policía, explican agentes destinados en la Región, cuando se produce un acto violento de por medio y alguien necesita asistencia sanitaria urgente. Si no, las propias víctimas silencian lo vivido: de lo contrario, tendrían que reconocer, al poner la correspondiente denuncia, que ellos estaban traficando con sustancias.

Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de la Región consultados por este periódico calculan que la gran mayoría de vuelcos (más del 90%) no trascienden ni son investigados. Algunos, detallan, derivan en ajustes de cuentas. Otros, lamentablemente, en muerte.

El de Paco 'El Pachequero' es el primer crimen del año 2026 en la Región, tras un 2025 de récord en materia criminal en el que se pulverizaron todos los registros de la última década.