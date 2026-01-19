Adri Vélez, murciano que viajaba en uno de los trenes siniestrados en Córdoba: "Hemos vivido la peor experiencia de nuestra vida"

Adri Vélez, diseñador gráfico originario de Murcia y residente en Madrid, viajaba en uno de los trenes siniestrados en Córdoba y grabó el aplaudido vídeo en el que un trabajador de Iryo se dirige a los pasajeros. El murciano utilizó sus redes sociales para explicar que "hemos vivido la peor experiencia de nuestra vida".

"Tras el choque, los de nuestro vagón estábamos bien. No sabíamos cómo estaban el resto de vagones. Había humo y pedían un médico", relata en su cuenta.

Sobre el vídeo viral, comentó que, al grabarlo, "ninguno éramos conscientes de nada". "A pesar de la sacudida del tren y del susto inicial, estábamos todos a salvo y sin la más mínima idea de lo que había pasado. Estábamos en el vagón 5 destino Madrid, el anterior a los peor parados". Los tres vagones que seguían al suyo se salieron de la vía y dieron lugar al choque. “Creo que en ese momento ellos -dice en referencia a los trabajadores- ya eran conscientes de la gravedad, porque venían de los vagones afectados, y han dado instrucciones de una manera impecable y firme. Qué suerte haber coincidido con ellos. Han sido superprofesionales a pesar de todo", añade el diseñador gráfico.

Además de a los trabajadores del tren, el murciano agradece el trabajo de Policía, Guardia Civil y sanitarios que atendieron a los viajeros del tren en Adamuz momentos antes de poder viajar en autobús hasta Madrid, dado que salió ileso del accidente.

Sin embargo, ha tenido que responder a insultos que recibió en X tras publicar su relato. "Hemos tratado con gente que ha perdido a sus seres queridos, hemos visto cosas terribles, y hay gente riéndose y mencionándome al PSOE", lamenta, en referencia a algunos comentarios recibidos, apenas horas después de la tragedia con decenas de muertos. "Estamos devastados y no me entra en la cabeza que haya alguien tan mermado como para escribir esas cosas a alguien como nosotros. Me aterra este país, de verdad", lamenta.