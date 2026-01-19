Admite que mató a golpes a su ex y la tiró a un pozo en Cieza: "Vi mensajes en los que ella quedaba con un hombre y perdí la cabeza"

"Es un juicio duro, verán escenas de sangre: si se encuentran mal, no les dé a ustedes vergüenza y díganlo", decía el magistrado presidente de la sala, Álvaro Castaño Penalva, a los miembros del jurado en la sala de la Audiencia Provincial de Murcia donde arrancó este lunes el juicio contra Abdelghani E., el acusado de matar a su expareja, Henane, y tirarla a un pozo en Cieza en septiembre de 2023. Un individuo que reconoció lo que hizo, culpó al alcohol y subrayó que, al encontrar en el móvil de la mujer mensajes en los que ella hablaba con otros hombres, "perdí la cabeza".

El encausado se sentó en el banquillo con mascarilla y junto a un traductor, para responder por el crimen y por un delito de quebrantamiento de condena, en el ámbito de la violencia de género, puesto que tenía una orden de alejamiento de la mujer cuando perpetró el crimen machista que él mismo admitió haber cometido.

"Íbamos a casarnos"

El procesado, en su declaración, detalló que Henane y él "íbamos a casarnos, estábamos preparándolo en el Consulado de Marruecos en Valencia". Sobre la prohibición de aproximarse vigente, dijo que lo sabía, pero que la víctima y él se la saltaban constantemente: "Ella venía a verme", manifestó. La fiscal fue preguntándole por todos los hechos que se consideran probados y el sujeto fue confirmándolos uno detrás de uno.

Abdelghani E., con mascarilla, en el banquillo de la Audiencia Provincial de Murcia junto a su traductor. / Juan Carlos Caval

Admitió que la mató y dijo que cuando lo hizo "estaba bajo los efectos del alcohol". "Yo estaba embriagado", insistió. Ese día, relató, ella le dio su móvil para "ver fotos", pero él descubrió "llamadas de hombres". "Perdí los estribos y ya no sé lo que pasó", remarcó, "oí mensajes de voz en los que ella quedaba con un hombre y perdí la cabeza, estaba borracho y no me acuerdo".

"Le di con una piedra"

Tras el crimen, "bajé al pueblo, iba dando vueltas como un loco, sin cabeza", destacó, al tiempo en que insistió en que tiene lagunas mentales: contestó "no me acuerdo" a muchas de las cuestiones. "Yo le di con una piedra, pero no me acuerdo. Y nunca le había pegado, fue la primera vez que pasaba eso".

Antes de la declaración del sospechoso, el juez ya adelantó a los componentes del tribunal popular que era factible que el procesado admitiese lo que hizo para tratar de lograr una condena más baja de la que, a priori, solicitaban la Fiscalía (que considera que se cometió un homicidio) y la acusación particular (que calificaba los hechos de asesinato) para él.

"No le causó ningún mal más allá de los necesarios para producir la muerte", indica la fiscal

María Dolores Ruiz, representante de la Fiscalía, tomó la palabra y comentó a los miembros del jurado que mantiene "la tesis del homicidio", al no detectar alevosía ni ensañamiento, el cual "implica padecimientos innecesarios para la ejecución del delito". La mató dándole repetidos golpes en la cara, aunque ella tuvo "posibilidad de defensa", dado que arañó al sujeto, detalló la fiscal. "No le causó ningún mal más allá de los necesarios para producir la muerte", destacó.

Ruiz también manifestó que, cuando arrestaron al sospechoso, en la cafetería de la estación de autobuses de la localidad de Abarán, llevaba en su móvil una foto del cadáver de la mujer. Foto que habría captado él mismo antes de huir del paraje donde tuvieron lugar los hechos. En su declaración, preguntado por este extremo por la fiscal, el individuo dijo: "No me acuerdo".

La mató a golpes

Tal y como se lee en el auto de hechos justiciables que leyó, al comienzo de la vista, la secretaria judicial, el día del asesinato el sujeto, que ahora tiene 46 años, llamó a la mujer y la convenció para “ir juntos a una casa abandonada y semiderruida sita en un descampado en el paraje Lavadero de la Fuente, a las afueras de Cieza”.

“En dicho lugar, el acusado, actuando con el propósito de acabar con la vida de Henane, la golpeó repetidamente en la cabeza, en el rostro, en el abdomen y en la espalda provocándole un traumatismo craneofacial y politraumatismos que determinaron su fallecimiento”, detalla el documento judicial, que concreta que “a continuación, el acusado se deshizo del cuerpo arrojándolo a un pozo situado en el interior de una referida construcción de 6,5 metros de profundidad y con unas dimensiones en su boca de 46 x 83 centímetros”.

El cadáver fue hallado en este pozo, junto a la autovía, días después. Los profesionales del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), así como componentes especialistas de montaña, rescataron los restos mortales de la víctima, una mujer de 35 años y madre de una niña. Dentro del pozo estaban también las ropas que el individuo llevaba en el momento en que cometió el crimen.

El juicio continuará este martes y ya el miércoles se prevé que se haga entrega del objeto del veredicto. "El miércoles, quizás antes de comer podamos terminar", calculó el juez.

Trayectoria de maltrato

La mujer había denunciado a este individuo el año antes de la pandemia. Entonces, el juzgado de Violencia de Género de Cieza estableció una orden de protección para ella e impuso al sujeto la prohibición de acercamiento y comunicación.

En agosto de 2022, Henane formuló una nueva denuncia por quebrantamiento de la medida cautelar, por lo que se abrió un segundo procedimiento contra el maltratador. Tras no comparecer en el juzgado, se ordenó su busca y captura .

En mayo de 2023 un juzgado de Murcia condenó a Abdelghani por malos tratos a una pena de 10 meses de prisión y reiteró la prohibición de acercarse a la mujer. El sujeto no llegó a entrar a la cárcel a cumplir la pena. Cinco meses después, asesinó a Henane.