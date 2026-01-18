Emergencias
Un hombre muere de un disparo en la entrada a su vivienda en El Algar
El asesino utilizó una escalera para subir hasta el balcón y disparar a la víctima
Un hombre de 41 años ha fallecido en la puerta de su vivienda por una hemorragia a causa de una herida de bala, según han informado los servicios de emergencia a través de sus canales oficiales.
De acuerdo a la información que ha obtenido esta redacción, el asesino utilizó una escalera para subir hasta el balcón y disparar a la víctima.
Asimismo, los agentes encontraron dentro de la vivienda una plantación de marihuana por lo que podría tratarse de un ajuste de cuentas.
El suceso tuvo lugar en la calle Juan XXIII de la localidad de El Algar en Cartagena. De acuerdo a testimonios de los vecinos recogidos por los agentes desplazados, se escuchó una fuerte detonación poco antes de hallar a un hombre gravemente herido y tendido en la puerta de su vivienda.
Desde el Centro de Coordinación de Emergencias indican que a pesar de "la rápida intervención de los sanitarios y los intentos esfuerzos realizados por los facultativos para estabilizar a la víctima", la persona ha fallecido en el sitio de los hechos antes de ser evacuado a un centro hospitalario por la gravedad de las heridas.
Varias llamadas realizadas al Centro de Coordinación y Emergencias 1-1-2 Región de Murcia han alertado a los servicios de Seguridad y Emergencias del suceso.
Ante la gravedad del aviso, se desplazaron a la zona de inmediato patrullas de la Guardia Civil, la Policía Local y una unidad móvil de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
La Guardia Civil ha informado que están investigando lo ocurrido para identificar al culpable del asesinato y las causas.
