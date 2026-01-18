En Directo
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los heridos más críticos están siendo ya evacuados en numerosas ambulancias
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Cerca de 500 pasajeros
Son cerca de 500 las personas que viajaban en los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba) en la tarde de este domingo. Iryo ha contabilizado el pasaje de su tren de alta velocidad en "apoximadamente 300". Renfe aún no lo ha hecho con respecto al Alvia implicado en el descarrilamiento, pero calculan en 200 fuentes del operativo de rescate y atención a heridos. Eran viajes dominicales, de regreso de viajeros para estar en sus trabajos el lunes tanto en Madrid (procedentes de Málaga) como en Huelva (procedentes de Madrid).
Hay un dato concreto comunicado acerca del accidente, su hora, adelantada también por iryo: el siniestro ha tenido lugar a las 19:39 horas.
Aumentan a 21 los fallecidos
El recuento de muertos en el accidente ferroviario de Adamuz asciended a 21, confirman fuentes de la Guardia Cii¡vil.
Ante la terrible tragedia producida por el descarrilamiento de trenes en la provincia de Córdoba, se cancela el briefing y el acto de presentación del fondo España Crece previsto para mañana.
Nuestros pensamientos están con las víctimas y afectados.
El accidente en Córdoba, primera tragedia mortal que golpea a la Alta Velocidad en España
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz (Córdoba) —con al menos 10 fallecidos confirmados y un centenar de heridos, 25 heridos de gravedad— marca un antes y un después en la historia reciente del ferrocarril español: por primera vez, un siniestro con víctimas mortales afecta directamente a un tren de Alta Velocidad. El más grave de las últimas décadas ocurrió en julio de 2013, cuando descarriló un tren, en aquel caso de velocidad alta, y fallecieron 79 personas.
Sánchez suspende su agenda del lunes, incluida la reunión con Feijóo
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido suspender su agenda para este lunes, incluida la reunión que tenía prevista con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, tras el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), han informado fuentes del Ejecutivo.
Adamuz instala un hospital de campaña y vecinos llevan mantas a afectados por el descarrilamiento
La caseta municipal de Adamuz acoge un hospital de campaña donde se atiende a los heridos por el descarrilamiento de los dos trenes, que ha ocasionado al menos diez fallecidos y más de 25 heridos, a la vez que familiares de los afectados son atendidos en otro edificio municipal.
Así lo ha dado a conocer la concejal responsable de Protección Civil, María Belén Moya Rojas, en declaraciones a Canal Sur, recogidas por Europa Press, a la vez que ha comentado que los vecinos se están volcando llevando mantas y agua, aunque el descarrilamiento se ha producido "en un punto de difícil de acceso".
Desde el Ayuntamiento se han coordinado autobuses para atender a todas la personas que tienen que desplazarse, mientras que para las personas que quieran desplazarse a Córdoba se pondrán autobuses a su disposición, ha aseverado, para añadir que los heridos más críticos están siendo ya evacuados en numerosas ambulancias. "Hay mucho trabajo por hacer", ha apostillado.
Castilla y León se pone a disposición de las familias de las víctimas y de los heridos
La Junta de Castilla y León se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas y de los heridos en el trágico accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha mostrado su consternación ante este "terrible" accidente y ha trasladado el pésame y el cariño de toda la Comunidad a las familias de las víctimas a través de un mensaje en X.
Familiares se acercan angustiados a la estación de Huelva para obtener información
Familiares de los pasajeros del tren Alvia con destino a Huelva, implicado en el descarrilamiento ocurrido en Adamuz (Córdoba), se han desplazado a la estación onubense para obtener información ante la imposibilidad de contactar con sus allegados.
Los familiares han acudido visiblemente afectados por la incertidumbre y la falta de noticias sobre el estado de sus seres queridos.
En la estación se ha habilitado un punto de atención psicológica, mientras que la alcaldesa, Pilar Miranda, y la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, se han trasladado al lugar para brindarles apoyo.
Ya han sido rescatados todos los heridos y los fallecidos del tren de Iryo
"Tenemos dos trenes a unos 800 metros uno de otros y ya hemos terminado de sacar las personas fallecidas y heridas”, en referencia al tren de Iryo. “Del segundo tren todavía hay personas que están atrapadas y heridas y no puedo precisar el número de fallecidos”, ha asegurado en RNE Paco Carmona, director de jefe de Bomberos del Consorcio Córdoba.
