Un ciclista herido rescatado al caer en una zona de difícil acceso en El Esparragal

Agentes medioambientales y efectivos del Servicio de Emergencias 112 han rescatado este sábado a un ciclista que ha resultado herido tras caerse en una zona de difícil acceso en la pedanía de El Esparragal.

Según ha informado el Centro de Coordinación y Emergencias 112 el ciclista ha sufrido el accidente en el Paraje de Coto Cuadros.

Allí se ha desplazado una ambulancia para asistirle tras recibir un aviso a las 10:29 horas en el que se indicaba que el herido presentaba lesiones sangrantes en el rostro y necesitaba atención médica urgente.

La zona, sin embargo, presentaba difícil acceso por las condiciones orográficas y las últimas lluvias, por lo que la ambulancia no podía llegar hasta el herido.

Han sido agentes medioambientales de la Dirección General de Medio Ambiente quienes han conseguido acceder al lugar en el que se encontraba, prestarle auxilio y trasladarlo hasta el punto donde esperaba el personal sanitario.

Tras recibir las primeras curas en el lugar, el ciclista ha sido trasladado al Hospital General Universitario Morales Meseguer para una valoración más exhaustiva, ha explicado el 112.