Ataca y lesiona a un policía tras una persecución de película por el casco urbano de Torre Pacheco

Un sujeto, cuya identidad y edad no ha trascendido, atacó y lesionó a un policía tras una persecución de película por el casco urbano de Torre Pacheco, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar en el citado municipio, sobre las nueve de la noche, cuando agentes de la Policía Local que se encontraban de servicio observaron un vehículo que circulaba a una velocidad muy excesiva por el casco urbano del pueblo, con el peligro que hacer algo así suponía, para él mismo y para el resto de usuarios de la vía.

Los municipales procedieron a dar el alto, pero el vehículo hizo caso omiso. De hecho, aceleró. "Decidió salir huyendo, poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos", subrayan desde el cuerpo. Comenzó entonces una persecución por la localidad.

Duró poco el intento de escapatoria. "Tras varias calles a gran velocidad, la persecución terminó con la detención del conductor, que opuso gran resistencia y agredió a un policía", apuntan desde la Policía Local. El individuo fue engrilletado por detrás, introducido en un vehículo policial y llevado al cuartel.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición primero de la Guardia Civil (cuerpo con competencias para asumir la investigación) y luego ante la autoridad judicial como presunto autor de un delito de atentado a agente de la autoridad, además de por el delito contra la seguridad vial con el cual comenzó el episodio.

El agente, afortunadamente, no sufrió lesiones de consideración. Fuentes policiales precisan que individuos así, hostiles y violentos con los agentes, aparecen prácticamente en el día a día: de ahí que consideren de vital importancia que, por parte de las autoridades, se reconozca que su profesión es de riesgo.