Sucesos
Muere un hombre de 79 años tras ser arrollado y quedar bajo un coche en San Javier
El atropello se produjo en la calle Carlos I de Roda y la Guardia Civil investiga las causas
Un hombre de 79 años ha fallecido este martes tras ser atropellado por un turismo en la calle Carlos I de Roda, en el municipio de San Javier, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.
El aviso del suceso se recibió a las 15.47 horas, cuando una llamada alertó de un accidente de tráfico ocurrido en la zona de chalets adosados de esta pedanía. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.
El accidente movilizó a Policía Local, bomberos y servicios de emergencia
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de San Javier, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), dos unidades móviles de emergencias, una del Servicio de Emergencias de San Javier y otra de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Guardia Civil.
Pese a los esfuerzos de los sanitarios, solo pudieron certificar el fallecimiento del peatón. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del atropello.
- Paraguas y abrigo: así será el tiempo en la Región de Murcia este fin de semana
- Este pueblo de Murcia de poco más de 100 habitantes es el único de la Región que habla valenciano
- Carlos Alcaraz, en Australia: dónde ver y a qué hora su último test antes del torneo
- El nuevo modelo de transporte de Murcia modifica el pliego y amplía el plazo para recibir ofertas
- Un inglés se muda a Murcia con 16 años y sigue alucinando con las tiendas: 'La gente no se da cuenta de esto
- Las peticiones para construir un búnker se disparan en la Región por culpa de Trump
- El Real Murcia mira otra vez a Castellón y ata a Óscar Gil
- Refugio antiaéreo y piscina: la Armada invertirá un millón de euros en reformar el jardín del Almirante de Cartagena