Muere un hombre de 79 años tras ser arrollado y quedar bajo un coche en San Javier

Un hombre de 79 años ha fallecido este martes tras ser atropellado por un turismo en la calle Carlos I de Roda, en el municipio de San Javier, según han informado fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

El aviso del suceso se recibió a las 15.47 horas, cuando una llamada alertó de un accidente de tráfico ocurrido en la zona de chalets adosados de esta pedanía. Como consecuencia del impacto, la víctima quedó atrapada bajo el vehículo, lo que obligó a la intervención de los servicios de emergencia.

El accidente movilizó a Policía Local, bomberos y servicios de emergencia

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de San Javier, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), dos unidades móviles de emergencias, una del Servicio de Emergencias de San Javier y otra de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061, así como agentes de la Guardia Civil.

Pese a los esfuerzos de los sanitarios, solo pudieron certificar el fallecimiento del peatón. La Guardia Civil se ha hecho cargo de las diligencias judiciales para esclarecer las circunstancias del atropello.