Sucesos
Un hombre aparece muerto bajo un vehículo en una nave industrial de Cehegín
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer lo ocurrido
Un hombre ha fallecido este viernes en el interior de una nave industrial del municipio de Cehegín, según ha confirmado el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia. Por el momento, no han trascendido más datos sobre la identidad de la víctima.
El cuerpo sin vida fue hallado bajo un vehículo, lo que activó de inmediato el dispositivo de emergencia. Hasta el lugar se desplazaron bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS), así como agentes de la Policía Local de Cehegín y un inspector del Instituto de Seguridad y Salud Laboral (ISSL) de la Región.
La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del suceso.
