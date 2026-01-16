Atracan a punto de pistola y en menos de un minuto una tienda de Cabo de Palos

La Guardia Civil busca a los dos sujetos que atracaron a punto de pistola y en menos de un minuto una tienda de Cabo de Palos, en Cartagena, indican fuentes policiales.

Los hechos tuvieron lugar este jueves por la tarde, en un local que abre las 24 horas (en la zona de Las Dunas de Cabo de Palos) y que cuenta con productos de alimentación. En el momento del asunto, había un empleado en el interior del comercio. Dos individuos accedieron al interior del establecimento.

"Ponme todo el dinero en la caja, todo, todo lo que tengas, ¡rápido!", gritaba al dependiente el asaltante, que cubría su rostro con un casco de moto. Las cámaras de seguridad grabaron al delincuente, que apuntó con el arma al trabajador y se expresaba en un castellano sin acento, lo que hace sospechar a los investigadores que se trata de un ciudadano español.

"Quédate ahí"

El trabajador obedece al asaltante, abre la caja y va sacando monedas y billetes. "Rápido, vamos, todo", insiste el individuo. "Quédate ahí", le insta, antes de salir por la puerta del comercio, acompañado de otra persona, presumiblemente también varón, que no es captado con nitidez en las imágenes, a las que ha tenido acceso este diario.

Afortunadamente, el suceso se saldó sin daños personales. No ha trascendido a cuánto asciende el botín con el que se hizo el pistolero, el cual no se sabe si empuñaba un arma real o simulada.

Del caso se hace cargo el Instituto Armado, que ya tiene en su poder las imágenes captadas por la cámara del local, las cuales cuentan con imagen y también con audio, algo muy útil a la hora de estrechar el cerco sobre los dos atracadores. Los investigadores esperan identificar, localizar y arrestar en breve a los sospechosos, para ponerlos a disposición de la Justicia. Por el momento no se han practicado detenciones.