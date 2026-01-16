Arranca el juicio contra el maltratador que mató a su esposa y la tiró a un pozo en Cieza

Un jurado popular juzgará desde el lunes a Abdelghani E., el acusado de matar a su esposa, Henane, y tirarla a un pozo en Cieza en septiembre de 2023. El sujeto se sienta en el banquillo por asesinato y quebrantamiento de condena, pues tenía una orden de alejamiento de la mujer cuando perpetró el crimen machista que él admitió haber cometido.

La vista arrancará el próximo 19 de enero en el Palacio de Justicia de Murcia, sede de la Audiencia Provincial. Se prevé que la entrega del objeto del veredicto se produzca a partir del día 23.

Tal y como se lee en el auto de hechos justiciables, el día del crime el sujeto, que ahora tiene 46 años, llamó a la mujer y la convenció para “ir juntos a una casa abandonada y semiderruida sita en un descampado en el paraje Lavadero de la Fuente, a las afueras de Cieza”.

“En dicho lugar, el acusado, actuando con el propósito de acabar con la vida de Henane, la golpeó repetidamente en la cabeza, en el rostro, en el abdomen y en la espalda provocándole un traumatismo craneofacial y politraumatismos que determinaron su fallecimiento”, detalla el documento judicial, que concreta que “a continuación, el acusado se deshizo del cuerpo arrojándolo a un pozo situado en el interior de una referida construcción de 6’5 metros de profundidad y con unas dimensiones en su boca de 46 x 83 centímetros”.