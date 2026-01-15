Cae una banda de ladrones de origen chileno tras un robo de más de 7.000 euros en un centro comercial de Cartagena

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarticulado un grupo criminal itinerante especializado en hurtos en comercios tras sustraer más de 7.000 euros en productos tecnológicos de un centro comercial de Cartagena. La actuación, enmarcada en la operación ‘Notte’, se ha saldado con la detención de siete personas y la incautación de dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos robados.

La investigación se inició a raíz de un hurto cometido en un establecimiento de tecnología, cuyos productos superaban los 7.000 euros de valor. Agentes de Policía Judicial analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad, en las que detectaron a cuatro individuos actuando de forma coordinada dentro del local. Mientras algunos distraían la vigilancia a modo de “cebo”, otros se apoderaban de los artículos y abandonaban el establecimiento sin levantar sospechas.

Base de operaciones en San Javier

El análisis posterior permitió identificar a varios de los implicados, todos ellos con antecedentes por delitos similares cometidos en distintos municipios de la Región de Murcia y en otras zonas del país. Las pesquisas revelaron que los sospechosos formaban parte de una organización criminal de origen chileno que se desplazaba a España, habitualmente a través de Italia, para cometer robos y hurtos de productos de marcas reconocidas, destinados al mercado negro.

La banda cometía hurtos de productos de marcas reconocidas destinados al mercado negro

Las investigaciones condujeron hasta varios domicilios utilizados por el grupo, uno de los cuales, una vivienda de alquiler en el municipio de San Javier, fue identificado como su base de operaciones. Tras obtener la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil llevó a cabo la entrada y registro del inmueble, donde fueron detenidas siete personas, concretamente cuatro hombres y tres mujeres, de nacionalidad chilena y en situación irregular en España.

En el registro se incautaron más de 7.000 euros, 3.000 libras esterlinas y una decena de teléfonos móviles, además de joyas y numerosas prendas de vestir, algunas de ellas aún con los dispositivos de alarma antihurto colocados.