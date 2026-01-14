Rescatan a 65 inmigrantes que trabajaban las 24 horas y dormían en condiciones insalubres en una finca de Ulea

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro hombres y una mujer como presuntos responsables de una red de explotación laboral que se aprovechaba de la situación de vulnerabilidad de ciudadanos extranjeros en situación irregular para someterlos a condiciones abusivas y precarias en una finca agrícola del municipio murciano de Ulea, en el Valle de Ricote.

La actuación se enmarca en una investigación iniciada a mediados de septiembre por la Policía Nacional en la Región de Murcia contra el tráfico de seres humanos con fines de explotación laboral, desarrollada en colaboración con el Operativo EMPACT de Europol. Las pesquisas condujeron hasta una explotación agrícola donde se empleaba mano de obra extranjera sin regularizar, sometida a jornadas extremas y sin condiciones laborales dignas.

Los ciudadanos extranjeros liberados proceden en su mayoría de India y Nepal

Según la investigación, los trabajadores eran obligados a trabajar las 24 horas del día, organizados en distintos turnos, y bajo un régimen de explotación continuada. Durante la inspección llevada a cabo en la finca, en la que participaron también técnicos de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Murcia, los agentes localizaron estancias insalubres dentro de las propias instalaciones agrícolas, utilizadas como zonas de descanso y aseo.

Los agentes localizaron estancias insalubres dentro de las instalaciones agrícolas / Policía Nacional

En estos espacios, numerosos trabajadores eran hacinados tras finalizar sus jornadas, en condiciones que la Policía ha calificado de indignas e inhumanas. Como resultado del operativo, se logró liberar a 65 ciudadanos extranjeros, en su mayoría procedentes de India y Nepal, que estaban siendo explotados laboralmente.

El propietario de la empresa responsable de la explotación ya se encuentra en prisión

Los cinco detenidos fueron puestos a disposición judicial y, en el caso de tres de ellos, la autoridad judicial decretó su ingreso en prisión provisional. El principal investigado, considerado el cabecilla de la organización criminal y propietario de la empresa responsable de la explotación, ya se encuentra en prisión tras haber sido detenido recientemente por la comisión de delitos similares en la provincia de Albacete.

Los trabajadores vivían en condiciones indignas e inhumanas / Policía Nacional

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de la lucha contra la explotación laboral y el tráfico de seres humanos en la Región de Murcia.