Salvaje violencia machista en Cartagena: un maltratador dio varias palizas a su novia, le puso una pistola en la frente y la apuñaló en la cara

Homicidio en grado de tentativa, malos tratos habituales, amenazas graves y lesiones. Son los delitos que reconoció en sede judicial haber cometido un hombre, que ahora tiene 48 años, durante meses en el municipio de Cartagena. La víctima, la que fue su novia durante tres años, una mujer a la que propinó varias palizas, llegó a poner una pistola en el entrecejo y apuñaló en la cara y el cuello. Ella sobrevivió y lo denunció. Los hechos acontecieron en 2023 y ya hay sentencia.

El procesado admitió su culpa y pactó las penas: cinco años de cárcel por la tentativa de homicidio, diez meses y quince días por malos tratos habituales, un año por amenazas graves, 31 días de trabajos comunitarios por cada uno de los dos delitos de lesiones y otro año de prisión por amenazas graves, tal y como se lee en la resolución de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, a la que ha tenido acceso este periódico.

El maltratador, que ha de indemnizar a su víctima con 23.000 euros, llegó al juicio desde la penitenciaría, pues se hallaba en prisión provisional: ahí lo mandó, en junio de 2023, la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Nº 1 de Cartagena, por estos hechos que ahora ha reconocido. Se da la circunstancia de que el individuo cuenta con antecedentes: en 2015 fue condenado por la Sección Quinta de la Audiencia a seis años y medio de cárcel por un delito de homicidio; tres años antes, en 2013, le cayeron nueve meses entre rejas por un delito de lesiones en el ámbito familiar, y también realizó trabajos en beneficio de la comunidad durante 56 días.

Hechos probados

En el relato de hechos probados de la sentencia constan los maltratos constantes que sufrió la mujer. Destaca la Audiencia que el sujeto «en su relación de pareja, ha adoptado una actitud dominante en el núcleo familiar, manteniendo actitudes de hipervigilancia, dificultándole que saliera a la calle sin él, denigrándola de manera constante, profiriéndole expresiones como ‘puta’, ‘ya te has ido por ahí a follar’ o ‘si no eres mía no vas a ser de nadie, te voy a matar’, tratando de amedrentarla y generarle temor si la misma no accedía a sus exigencias».

De esta manera, «movido por el ánimo de menoscabar la integridad física y psíquica de su pareja, la ha agredido en numerosas ocasiones», tanto en la vía pública (en la avenida América de Cartagena en enero de 2023, por ejemplo) como en el domicilio: una vez «durante una discusión, la agarró fuertemente de la cabeza y la golpeó contra la pared».

En mayo, en la calle, el individuo «la golpeó y le escupió en la cara», prosigue la resolución.

Uno de los episodios más salvajes que detalla la sentencia aconteció cuando el hombre disparó al aire un arma de fuego, tras lo cual se la colocó en el entrecejo a su pareja, a la que espetó: «Te voy a matar». La mujer sufrió quemaduras en el párpado del ojo izquierdo y precisó de asistencia médica.

"Esta noche te mato"

Por otro lado, una vez iban ambos en el coche, camino de La Manga del Mar Menor, cuando comenzaron a discutir y el maltratador, al grito de «esta noche te mato», sacó un cuchillo que guardaba debajo del asiento del conductor y «en repetidas ocasiones lo dirigió hacia la cara y el cuello de la mujer alcanzándola varias veces, hasta que ella consiguió arrebatarle el cuchillo y salir del vehículo, a lo que el procesado reaccionó agarrándola fuertemente, cogiéndola de la cabeza golpeándola repetidamente contra el suelo, arrastrándola hasta conseguir introducirla nuevamente en el vehículo».

La víctima, tras el episodio del coche, se refugió en su casa y el individuo fue tras ella: un familiar de la mujer le abrió la puerta y lo dejó entrar. El hombre portaba un destornillador en la mano y la mujer corrió a esconderse en el cuarto de aseo, mientras él, repitiendo el «te voy a matar» con el que solía amenazarla, fue tras ella y clavó la herramienta en la puerta del baño.