Cae una peligrosa banda que cometió más de 50 robos en gasolineras y viviendas de Murcia

La Región de Murcia ha sido uno de los principales escenarios de la operación Gasfilter-Seagas, desarrollada por la Guardia Civil para desarticular un grupo criminal itinerante asentado en Murcia y Alicante y especializado, entre otros delitos, en robos en gasolineras. La investigación se ha saldado hasta el momento con la detención de cuatro personas, presuntas autoras de delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, sustracción de vehículos, receptación y pertenencia a organización criminal.

La operación, iniciada en julio del pasado año tras detectarse un incremento de robos en gasolineras de Murcia y Alicante, ha permitido esclarecer más de 100 delitos, de los cuales alrededor de 50 se cometieron en la Región de Murcia, lo que la sitúa como la provincia más afectada por la actividad del grupo. Los robos se extendieron también a Alicante, Almería, Granada, Albacete y Cuenca.

Actuaban de madrugada, usaban coches robados y llegaron a sustraer 80.000 euros en una gasolinera de Llano de Brujas

Especialistas de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Murcia y Alicante lograron identificar un patrón común en los asaltos: los autores actuaban de madrugada, se desplazaban en vehículos robados, siempre de la misma marca, y utilizaban mazos u otras herramientas para forzar las estaciones de servicio. En cuestión de minutos, grupos de cuatro o cinco personas sustraían cajas registradoras y máquinas de tabaco, que trasladaban a zonas aisladas para vaciarlas y abandonarlas posteriormente.

Momento de la detención de uno de los miembros de la banda / Guardia Civil

Golpes en Lorca, Mazarrón y Llano de Brujas

Durante los meses de noviembre y diciembre, el grupo centró buena parte de su actividad en los municipios murcianos de Lorca y Mazarrón, donde cometieron numerosos robos tanto en gasolineras como en casas de campo. Además, una de las actuaciones más graves tuvo lugar en la pedanía murciana de Llano de Brujas, donde varios encapuchados armados sustrajeron alrededor de 80.000 euros de una gasolinera, un hecho clave para avanzar en la investigación.

Los agentes descubrieron que la organización no solo robaba en estaciones de servicio, sino que también asaltaba establecimientos de hostelería y viviendas con moradores, con el objetivo de obtener dinero y objetos de fácil salida en el mercado negro, principalmente joyas, sin dudar en emplear la violencia si se cruzaban con testigos o víctimas.

El registro de tres domicilios en Beniel y Palomares se saldó con la incautación de cerca de 50 piezas de joyería / Guardia Civil

Registros en Beniel y detenciones en la Región

La fase final de la operación se precipitó tras la interceptación de un vehículo cuyos ocupantes se dirigían a Almería, cargados de equipaje. Bajo los asientos, los agentes hallaron numerosas joyas robadas, lo que condujo a nuevas detenciones, dos de ellas practicadas en San Javier y Cartagena.

La operación Gasfilter-Seagas permitió recuperar decenas de vehículos robados y miles de euros en efectivo y joyas

En el marco de la operación, la Guardia Civil llevó a cabo tres registros domiciliarios, dos en Beniel y uno en Palomares (Almería), en los que se intervinieron más de 12.000 euros en efectivo, dos vehículos, cerca de 50 piezas de joyería y prendas de vestir utilizadas en los robos. Asimismo, se han recuperado más de una treintena de vehículos robados empleados por el grupo en sus desplazamientos.

La Guardia Civil define a esta organización como un grupo criminal itinerante, con miembros de amplio historial delictivo, que adoptaban estrictas medidas de seguridad como el uso de coches robados con matrículas ocultas o el cambio constante de teléfonos. La operación Gasfilter-Seagas continúa abierta y no se descartan nuevas actuaciones.