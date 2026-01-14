Los acusados del doble crimen de Librilla volverán a declarar ante la jueza y regresarán al lugar de los hechos

El Juzgado de Instrucción número 4 de Totana ha acordado la práctica de nuevas diligencias en la investigación por el doble homicidio ocurrido en una nave industrial de Librilla, donde fueron hallados sin vida Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, tras meses desaparecidos.

En un auto dictado el 12 de enero de 2026, la jueza ordena tomar de nuevo declaración a los dos principales investigados, Jesús Pascual Martínez y Juan Martínez Sánchez, tío y sobrino, empresarios del sector, que permanecen en prisión provisional acusados de matar a las dos víctimas y deshacerse de sus cuerpos en un depósito de aceite usado con sosa cáustica.

La resolución judicial también acuerda citar nuevamente a uno de los testigos, en el domicilio facilitado por la acusación particular, así como la práctica de una diligencia de reconstrucción de los hechos, considerada clave para el avance de la instrucción. Todas estas actuaciones han sido fijadas para el próximo 10 de febrero de 2025, a las 10.00 horas.

Reconstrucción en la nave de Librilla

La decisión judicial llega después de que los propios investigados, que inicialmente se acogieron a su derecho a no declarar, solicitaran testificar voluntariamente y regresar a la nave para reconstruir lo ocurrido la noche de diciembre en la que, según los indicios recabados por la Guardia Civil, los dos amigos africanos acudieron al lugar por supuestos “negocios” y no volvieron a salir con vida.

La reconstrucción deberá ser grabada en vídeo y contará con la presencia de una comisión judicial, integrada por la jueza y el letrado de la Administración de Justicia, además de un representante del Ministerio Fiscal y agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil. Durante la diligencia se elaborará un croquis de la nave para documentar el escenario de los hechos.

Investigación abierta y más diligencias pendientes

En el procedimiento también figura como investigada M.P. P. P., esposa de uno de los acusados, por un presunto delito de encubrimiento. La mujer se encuentra actualmente en libertad con cargos.

El auto señala que, respecto a otras diligencias solicitadas, el juzgado queda a la espera del resultado de las ahora acordadas para decidir sobre su práctica.

Los cuerpos de las víctimas fueron localizados gracias al agente canino Dylan, ocultos en el interior de un depósito de aceite de motor y sosa cáustica en la nave industrial de Librilla, un hallazgo que conmocionó a la Región de Murcia y dio un giro decisivo a una investigación que sigue abierta.