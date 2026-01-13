Persecución de película por la A-7 tras embestir a la Guardia Civil con un coche cargado de droga en bolsas de basura

Un sujeto, de origen irlandés, fue capturado en Lorca tras protagonizar una persecución de película por la A-7 y llegar a embestir a la Guardia Civil con un coche que llevaba cargado de droga en bolsas de basura, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado por la noche. Al individuo se le dio alto, pero lo que hizo no fue precisamente parar, sino tratar de escapar. En su intento de huida, a gran velocidad, el conductor trató de zafarse de los agentes de Tráfico de la Benemérita que lo seguían, y lo hizo intentando dejar fuera de juego el coche patrulla: impactó contra el vehículo. Los dos guardias civiles que viajaban en el interior del mismo sufrieron lesiones. El coche también quedó dañado.

Durante 15 kilómetros

Su conducta en la carretera puso en riesgo tanto su propia seguridad como la del resto de usuarios de la vía, incluidos los agentes. La persecución se prolongó durante 15 kilómetros, y culminó en la población de La Hoya, en Lorca. Ahí pudo ser interceptado el sospechoso, que opuso una tremenda resistencia.

Al inspeccionar el automóvil, los agentes descubrieron que dentro había dos enormes bolsas de basura cargadas de una sustancia que, a falta de los pertinentes análisis, parecía (era) marihuana.

El hombre está investigado como presunto autor de los delitos de conducción temeraria, desobediencia grave, atentado, delito contra la salud pública y conducir sin permiso (nunca se lo había sacado, de hecho).

Kamikaze en Cartagena

El suceso aconteció en un fin de semana en el que a los profesionales de Tráfico no les faltó el trabajo, pues también se movilizaron ante la presencia de un conductor que causó varios accidentes en cadena a la entrada de la autovía de La Manga , en el término municipal de Cartagena , el sábado por la tarde cuando circulaba en dirección contraria.

El hombre, investigado como presunto autor de un delito contra la seguridad vial, acabó entregándose él mismo a la Guardia Civil y dijo que no tenía intención de hacer daño a nadie, pero que se despistó.