Intenta matar a cuchilladas a un hombre tras consumir drogas con él en Murcia: su condena, la expulsión de España

Un varón de 35 años ha sido condenado a penas que suman diez años de cárcel tras admitir que intentó matar a cuchilladas a un hombre tras consumir drogas con él en Murcia.

El procesado, con antecedentes por robo con violencia, reconoció lo que hizo y pactó una pena de diez años de cárcel: cuatro años y media por robo con violencia y cinco años y medio por tentativa de homicidio. Tras cumplir cuatro años entre rejas en España, será libre, pero fuera del territorio nacional.

Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el suceso ocurrió en un jardín ubicado junto a la Ronda Sur de Murcia, donde víctima y atacante acudieron a drogarse juntos.

Por 60 euros

Tras hacerlo, el agresor le pidió el dinero que llevaba, él se negó y entonces "con ánimo de quitarle la vida le agredió con un arma blanca en cuello y espalda, apoderándose de 60 euros, con los que se dio a la fuga, perdiendo el conocimiento la víctima", prosigue el documento judicial.

La víctima sufre secuelas que le impiden ejercer su profesión de chapista

Un vecino que vio a la víctima en el suelo, sin sentido, llamó al 112. Al lugar se movilizó una ambulancia, que trasladó al afectado al hospital. Ahí fue operado de urgencia. "Dichas lesiones hubieran determinado su muerte, de no haberse producido la intervención médica", subraya la sentencia.

Afortunadamente, la víctima fue atendida con celeridad en el centro médico y logró sobrevivir. También identificar a su agresor.

El sospechoso fue arrestado y trasladado al Juzgado de Guardia de Murcia, que lo mandó a prisión provisional, donde estuvo hasta que salió el juicio. Los hechos tuvieron lugar en diciembre de 2022. Casi tres años después, se fijó la vista en el Palacio de Justicia de Murcia. Puesto que las partes personadas (Ministerio Público, acusación particular y defensa) llegaron a un acuerdo, no hubo juicio como tal, sino que el proceso se saldó con una conformidad en virtud de la cual el agresor admitía lo que hizo y veía reducida su pena . La sentencia se dictó de viva voz y se declaró firme: contra ella no cabe recurso alguno.

El encausado, originario de Ghana, fue condenado antes por robo violento con instrumento peligroso y por homicidio en grado de tentativa. Tiene prohibido regresar a España durante una década.

La condena implica indemnizaciones: 141.490 euros para la víctima (un varón natural de Marruecos que sufre secuelas que le impiden ejercer su profesión de chapista) y 16.885,38 para la Comunidad, que reclama por la atención sanitaria prestada al afectado.

Dado que el condenado es insolvente, en la misma sentencia la Audiencia insta a los perjudicados a que se valgan de los mecanismos que la ley pone a su servicio para que puedan cobrar la indemnización que les corresponde