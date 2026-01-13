Emergencias
Una joven sufre quemaduras en el incendio de un tercer piso en el barrio murciano de Vistabella
Tres personas más tuvieron que ser atendidas por inhalación de humo tras un fuego que se desató en un dormitorio
Una joven, cuya identidad y edad no han trascendido, sufrió este martes quemaduras en el incendio de un tercer piso ubicado en el barrio de Vistabella, en Murcia, indican fuentes de la Policía Local de Murcia y de los Bomberos.
Los hechos tuvieron lugar sobre las doce y media del mediodía, en el dormitorio de una vivienda emplazada en la calle Valencia de la citada barriada.
A la zona se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia (en concreto, de la Unidad de Barrios), trece efectivos de los Bomberos del Parque del Infante (el tren completo) y sanitarios en una ambulancia.
A la llegada de los bomberos, el domicilio estaba lleno de humo y los moradores habían salido ya del domicilio. Los profesionales antiincendios tardaron una hora aproximadamente en sofocar las llamas y ventilar la vivienda.
Los sanitarios asistieron y trasladaron al hospital a una mujer que sufrió quemaduras, afortunadamente de carácter leve. Tres personas más fueron atendidas por inhalación de humo, aunque no fue necesario llevarlas a un centro hospitalario.
