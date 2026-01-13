Emergencias
Continúa la búsqueda del murciano desaparecido en aguas de Alicante
Cruz Roja, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil participan en las labores de rastreo, que se vieron dificultadas por la niebla
El operativo de búsqueda de Adrián, el vecino de Abanilla de 36 años que desapareció el pasado sábado por la tarde tras sufrir una avería en su embarcación en aguas de Guardamar y tirarse al mar para tratar de llegar a nado a la costa, se ha reanudado este martes en el litoral alicantino, donde hasta el momento se ha hallado pista alguna sobre su paradero.
Efectivos de Cruz Roja de Santa Pola y Torrevieja, Salvamento Marítimo y la Guardia Civil participan en el dispositivo, que se ha visto dificultado por la niebla y la consiguiente falta de visibilidad. De hecho, a última hora de la mañana se ha interrumpido el operativo por la densa niebla y esperaba que tuviese menos intensidad para seguir con las labores de rastreo.
Hipotermia
Un primo del desaparecido, de 37 años, fue rescatado con principio de hipotermia a bordo de la embarcación a última hora de la mañana del domingo.
El avión Sasemar 308 de Salvamento Marítimo localizó la embarcación, una lancha neumática tipo Zodiac, a unas 15 millas de Santa Pola, y Cruz Roja de Torrevieja acudió al rescate y trasladó a puerto al tripulante, que fue atendido por el SAMU y evacuado a un centro hospitalario de Elche.
Adrián y su primo Blas se desplazaron el sábado desde Abanilla hasta Guardamar para probar una pequeña embarcación que habían comprado. A media tarde se les paró el motor y comenzó a entrar agua en la lancha, por lo que Adrián se puso un chaleco salvavidas y trató nadar hasta la costa para pedir ayuda.
